Cà Mau: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2025

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.828 ca mắc SXH, trong đó có 1.718 ca ở người trên 15 tuổi, chiếm 44,8%; trẻ em dưới 15 tuổi ghi nhận 2.110 ca. Đáng chú ý, số ca mắc tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2025 và đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh chuyển biến nặng.

Qua giám sát dịch tễ, các địa bàn có số ca mắc tập trung cao gồm phường An Xuyên, xã Sông Đốc và xã Năm Căn.

Theo Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Kiểm dịch y tế quốc tế - ký sinh trùng, côn trùng (CDC Cà Mau), bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, trước đây nhiều người thường cho rằng SXH chủ yếu xuất hiện ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi do hệ miễn dịch và sức đề kháng còn hạn chế. Tuy nhiên, thực tế dịch tễ hiện nay cho thấy, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, người trưởng thành cũng có nguy cơ mắc và gặp biến chứng nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Ở giai đoạn đầu SXH, bệnh thường có những biểu hiện tương tự sốt siêu vi, cảm cúm. Ảnh tư liệu

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường có những biểu hiện tương tự sốt siêu vi, cảm cúm hoặc phát ban thông thường, khiến người bệnh dễ chủ quan, tự điều trị tại nhà. Những triệu chứng thường gặp gồm sốt cao đột ngột, đau hốc mắt, nhức đầu, phát ban, đau cơ, nhức mỏi xương khớp và buồn nôn.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn Anh lưu ý, người bệnh và gia đình cần đặc biệt theo dõi diễn biến sức khỏe từ ngày thứ 3 đến 7 ngày. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như xuất huyết dưới da, chảy máu mũi, chảy máu chân răng; nôn ói liên tục, nôn ra máu, đi ngoài có máu; đau bụng dữ dội, chân tay lạnh, vã mồ hôi, mệt mỏi hoặc li bì, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời. Không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị khi bệnh có dấu hiệu chuyển nặng.

Diệt muỗi, diệt lăng quăng và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn là giải pháp căn cơ trong phòng, chống SXH. Ảnh tư liệu

Trước tình hình ca mắc gia tăng, CDC Cà Mau đã chủ động tham mưu Sở Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, ngành y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch.

Đối với những khu vực ghi nhận ổ dịch, tổ chức khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng nhằm hạn chế nguồn lây. Công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình cũng được đẩy mạnh, giúp người dân nhận biết nguy cơ, dấu hiệu bệnh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, diệt muỗi, diệt lăng quăng và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn là giải pháp căn cơ trong phòng, chống SXH. Mỗi gia đình cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá vào những bể chứa nước lớn để diệt lăng quăng; thu gom, xử lý vật dụng phế thải có khả năng đọng nước, lật úp các dụng cụ chứa nước không sử dụng.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động phòng tránh muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay, sử dụng nhang muỗi và ngủ mùng, kể cả ban ngày. Khi có biểu hiện nghi mắc SXH, cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.