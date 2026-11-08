Cà Mau siết trách nhiệm phòng, chống bạo lực học đường

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, khoảng hơn 16 giờ ngày 5/11, tại một con hẻm cạnh trường THCS trên địa bàn phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), xảy ra vụ mâu thuẫn giữa hai học sinh lớp 8, khiến một em bị chấn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong học tập.

Từ vụ việc trên, ngày 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 8730/SGDĐT-GDTrH, yêu cầu chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường trong năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo.

Văn bản đặt ra yêu cầu cụ thể về trách nhiệm quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường; rà soát kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm tiếp nhận thông tin, can thiệp và theo dõi vụ việc.

Học sinh lớp 8 bị bạn đánh phải nhập viện (Ảnh cắt từ clip đăng trên MXH)

Trong đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND xã, phường và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; không được che giấu, xem nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý với lý do vụ việc xảy ra ngoài trường học, ngoài giờ học.

Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp với gia đình nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện mâu thuẫn, biểu hiện bắt nạt, đe dọa trực tiếp hoặc trên không gian mạng.

Các trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội và bộ phận tư vấn học đường.

"Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải kịp thời ngăn chặn bằng biện pháp an toàn, bảo vệ người bị hại, hỗ trợ y tế, tâm lý và thông báo cho gia đình. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nguy cơ tiếp tục gây hại hoặc vượt khả năng giải quyết, phải phối hợp ngay với công an và UBND xã, phường để xử lý theo quy định", Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau yêu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục, kể cả ngoài công lập, nhóm, lớp độc lập, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bạo lực học đường;

Phối hợp với công an và các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh khu vực xung quanh trường học. Nhà trường cần duy trì trao đổi với gia đình, phối hợp quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ học, không chỉ dừng lại ở việc ký cam kết.

Đáng chú ý, khi phát hiện vụ việc bạo lực học đường, các cơ sở giáo dục phải thông tin ngay đến cơ quan chức năng, cơ quan quản lý trực tiếp và Sở Giáo dục và Đào tạo; gửi báo cáo nhanh bằng văn bản chậm nhất trong 12 giờ, không chờ kết luận cuối cùng hoặc người bị hại xuất viện mới báo cáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo giao Phòng Giáo dục trung học chủ trì theo dõi, tổng hợp, tham mưu kiểm tra và xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân chậm xử lý, che giấu hoặc báo cáo không trung thực.