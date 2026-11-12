Cà Mau siết trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tham dự sự kiện có Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi, đại diện các sở, ngành liên quan; hội nghị còn được tổ chức trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là 11.383.837 triệu đồng (bao gồm vốn năm 2025 chuyển sang), đến nay đã giải ngân khoảng 6.564 tỷ đồng tương đương khoảng 57,7%, cao hơn cùng kỳ năm 2025 nhưng thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Toàn tỉnh có 82 chủ đầu tư cấp tỉnh và cấp xã; trong đó, có 56 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của tỉnh, 26 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình.

Đại diện Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Trần Công Khanh cho biết, dự kiến đến hết tháng 11/2026 toàn tỉnh đạt tỷ lệ khoảng 70% (tương đương 8.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm là do vướng giải phóng mặt bằng tại các dự án (chủ yếu dự án tồn đọng nhiều năm), khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng. Cùng với đó, một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được ngân sách Trung ương bổ sung vào giữa năm 2026 nên triển khai chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Huỳnh Thanh Dũng thông tin, toàn tỉnh có 68 công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất, hỗ trợ bồi hoàn tái định cư và giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến 16.860 hộ gia đình, cá nhân và 21 tổ chức. Hiện đã có 48 công trình, dự án đang được triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng; trong đó, có 21 dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, 7 công trình, dự án chậm tiến độ, 20 công trình, dự án đang trong giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng và 20 công trình, dự án đang trong quá trình các bước chuẩn bị đầu tư.

Tính đến cuối tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân tỉnh Cà Mau đạt gần 60% kế hoạch vốn. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

“Trong thời gian tới, toàn tỉnh còn khá nhiều dự án cần triển khai việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở đã đề nghị các xã, phường cần xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng”, ông Dũng thông tin.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp, với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên 1.312 tỷ đồng, Ban đã đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đến nay đã giải ngân 64,8%, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Thời gian tới, ban chủ động phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng thành viên của ban để theo dõi sát công trình, dự án, nhằm chủ động tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh đang chủ động tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời, xác định rõ thứ tự ưu tiên các công trình để chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Các sở, ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tuyên truyền đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng.

Hiện Cà Mau có 68 công trình dự án thuộc diện thu hồi đất, hỗ trợ bồi hoàn tái định cư. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn năm 2026, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương cần chủ động phối hợp tháo gỡ những “điểm nghẽn” về việc giải phóng mặt bằng. Nâng cao trách nhiệm của cá nhân và đơn vị liên quan trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, với phương châm “công khai, minh bạch” theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư cần tăng cường giám sát chặt những công trình đang thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo nâng cao chất lượng công trình.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư rà soát lại vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; bám sát từng công trình, có kế hoạch thực hiện thi công cụ thể, hạn chế mức thấp nhất việc hủy vốn và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu nguồn vốn giải ngân chậm.