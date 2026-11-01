Cà Mau siết tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tổ công nghệ số cộng đồng phường Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau) đến tận nhà dân hỗ trợ chuyển đổi số kết hợp thu thập cơ sở dữ liệu đất đai. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản báo cáo, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 11 đơn vị xã, phường trên địa bàn tỉnh đạt thành tích tốt, được biểu dương trong phong trào thi đua cao điểm với tỷ lệ hoàn thành thu thập dữ liệu hơn 70%.

Dẫn đầu là xã Quách Phẩm, tỷ lệ đạt 107,14%, với khối lượng thu thập đạt 45/42; tiếp theo là xã Nguyễn Phích đã hoàn thành 824/824 dữ liệu cần rà soát. Đặc biệt, xã Lương Thế Trân với khối lượng 2.847 khá lớn nhưng đã đạt 100%; còn phường Lý Văn Lâm nằm trong nhóm có khối lượng lớn nhất tỉnh, lên tới 7.529 nhưng đã đạt được tỷ lệ hơn 95%...

Đoàn viên tình nguyện trong Tổ công nghệ số Cộng đồng đến tận nhà giúp dân "phổ cập" công nghệ, kết hợp thu thập dữ liệu về dân cư và đất đai. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tuy nhiên, trong thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Cà Mau, vẫn còn có 19 địa phương trong tỉnh đạt tỷ lệ thực hiện còn thấp và rất thấp (dưới 30%). Trong đó, xã Vĩnh Lợi có khối lượng 2.602 cần rà soát nhưng tỷ lệ đạt 0,00% - đứng cuối cùng trong 64 đơn vị cấp xã tại Cà Mau.

Hoạt động thu thập dữ liệu đất đai của Tổ công nghệ số cộng đồng xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau). Nhờ vào cuộc tích cực, Nguyễn Phích đã hoàn thành 824/824 dữ liệu cần rà soát. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu người đứng đầu chính quyền các xã, phường thuộc nhóm chậm tiến độ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh về chất lượng, cũng như kết quả nhiệm vụ.

Các xã chậm tiến độ phải khẩn trương rà soát nguyên nhân, xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể, đồng thời báo cáo cấp ủy cùng cấp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân kê khai; chủ động học tập, nhân rộng các mô hình và cách làm hiệu quả từ những đơn vị đạt kết quả tốt để tăng tốc về đích.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Văn phòng Đăng ký đất đai Cà Mau được yêu cầu bám sát chức năng, nhiệm vụ, tăng cường đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở.

Các cơ quan chuyên môn phải chủ động tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh; bảo đảm hoàn thành nghiêm túc nhiệm vụ cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng chỉ đạo của Trung ương giao.