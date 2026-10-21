Cà Mau siết chất lượng, tăng tốc số hóa dữ liệu

Quang cảnh hội nghị chuyên đề về cơ sở dữ liệu chiều 21/10 , dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện thực trạng, tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng, đồng thời định hình kế hoạch phát triển dữ liệu dùng chung trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, công tác xây dựng CSDL và số hóa tài liệu tại Cà Mau đã đạt nhiều kết quả tích cực, song cũng bộc lộ không ít áp lực về khối lượng và chất lượng.

Đại biểu là lãnh đạo cấp sở, ngành và tương đương tại Cà Mau tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã đưa 12 CSDL dùng chung vào vận hành. Nổi bật là Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cấp ủy phủ khắp các cấp với khoảng 2.100 tài khoản; CSDL đảng viên chuẩn hóa hơn 80.500 hồ sơ; Sổ tay đảng viên điện tử ghi nhận hơn 61.300 người sử dụng.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt trình bày báo cáo chuyên đề về xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ở khối cơ quan nhà nước, tỉnh đã kết nối và khai thác 85/119 CSDL quốc gia và bộ, ngành Trung ương (đạt 71,4%). Đối với CSDL chuyên ngành của tỉnh, Cà Mau đã rà soát, cắt giảm 9 CSDL trùng lắp, chốt danh mục 42 CSDL cần xây dựng.

Đến nay, CSDL đảng viên tại Cà Mau đã chuẩn hóa hơn 80.500 hồ sơ; Sổ tay đảng viên điện tử ghi nhận hơn 61.300 người sử dụng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong đó, có 32/42 CSDL đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (đạt 76,2%), 4 CSDL đang xây dựng và 6 CSDL chuẩn bị khởi tạo. Đã có 13 CSDL kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh và 14 CSDL liên thông phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (đứng) báo cáo tình hình đồng bộ dữ liệu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với công tác số hóa tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã hoàn thành số hóa hơn 4,17 triệu trang tài liệu. Tuy nhiên, tổng khối lượng tài liệu lưu trữ trên toàn tỉnh lên tới 55.588m, nhưng mới chỉnh lý được 14.340m (đạt 25,8%). Riêng khối lượng tài liệu chưa chỉnh lý tại các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã còn tồn đọng lớn, lên đến 25.271m.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Thị Kim Chung (đứng) báo cáo chuyên đề về cơ sở dữ liệu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các báo cáo tại hội nghị cũng chỉ rõ, chất lượng dữ liệu vẫn còn là điểm nghẽn. Trong 32 CSDL chuyên ngành đã hoàn thành, có tới 12 CSDL chưa đạt yêu cầu (chiếm 37,5%) do dữ liệu phân tán, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập. Một số CSDL ngành y tế có tỷ lệ làm sạch rất thấp (như CSDL người khuyết tật mới đạt 7,71%, tiêm chủng quốc gia đạt 12,8%).

Ngoài ra, hạ tầng kho lưu trữ điện tử mới đạt 6TB, chưa đáp ứng nhu cầu phát sinh dự kiến 25TB trong năm 2026.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để giải quyết triệt để các tồn tại vừa nêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu chuyển trọng tâm từ “xây dựng, quản lý hệ thống” sang “làm sạch, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu thực chất” theo nguyên tắc “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung”.

Thời gian tới, Cà Mau chuyển trọng tâm từ “xây dựng, quản lý hệ thống” sang “làm sạch, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu thực chất” theo nguyên tắc “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung”. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo đó, về thể chế và quản trị, lãnh đạo tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương tham mưu ban hành Danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu mở thay thế Quyết định 794/QĐ-UBND; hoàn thành thiết lập Mô hình tổ chức quản trị dữ liệu cấp tỉnh và triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu trước ngày 30/10/2026.

Về xử lý CSDL và tài liệu, các sở, ngành chủ quản được yêu cầu xử lý dứt điểm 12 CSDL chưa đạt yêu cầu và 10 CSDL đang/chưa xây dựng theo lộ trình 2026-2027, đặc biệt ưu tiên tích hợp dữ liệu địa bàn Bạc Liêu (cũ).

Ngành Y tế Cà Mau nhanh chóng triển khai cao điểm làm sạch dữ liệu chuyên ngành; Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh làm sạch dữ liệu phục vụ CSDL quốc gia về an sinh xã hội. Trong tháng 12/2026, Sở Khoa học và Công nghệ cần đưa Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dịch vụ dữ liệu mở (Open Data) vào vận hành chính thức…