Cà Mau sắp chi chế độ phụ cấp 55% công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã

Công chức tại Trung tâm hành chính công xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) xử lý các hồ sơ thường ngày của người dân. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngày 13/10, đại diện Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị định số 381 của Chính phủ, quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức chính trị-xã hội ở các đơn vị cấp xã, phường, đặc khu.

Động thái vào cuộc của chính quyền tỉnh Cà Mau không chỉ bảo đảm tính kịp thời trong thực thi ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 381, mà còn kịp thời động viên, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy (đứng, bìa phải) giám sát hoạt động công vụ tại Trung tâm hành chính công xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh các xã, phường khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu và bố trí kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ và kịp thời. Đồng thời, các đơn vị hướng dẫn cấp xã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho các đối tượng thụ hưởng ngay trong kỳ trả lương tháng 10/2026.

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Khi áp dụng chi trả theo Nghị định số 381 của Chính phủ, cán bộ cơ sở tại Cà Mau sẽ có thêm một khoản phụ cấp công vụ để trang trải cuộc sống hằng ngày. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nghị định số 381 của Chính phủ, quy định cụ thể mức phụ cấp công vụ áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã, gồm: mức phụ cấp 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với những trường hợp không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã đang được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp 55% thì đối tượng thụ hưởng được nhận phần chênh lệch bằng mức 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 2/10/2026 và các chế độ phụ cấp được truy lĩnh áp dụng tính từ ngày 1/7/2026 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.