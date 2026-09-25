Cà Mau sẵn sàng thử nghiệm Bộ tiêu chí giám sát quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Ông Phạm Quang Toản, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư cùng ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Cà Mau, chủ trì hội thảo.

Đại biểu tham dự gồm đại diện lãnh đạo Sở NN&MT, chi cục có chức năng quản lý thuỷ sản, ban quản lý các khu bảo tồn biển, Hội Thuỷ sản, Hội Nghề cá và UBND các xã, phường thuộc các tỉnh, thành khu vực miền Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Nguồn lợi thuỷ sản chịu áp lực lớn, cần công cụ giám sát thực chất

Phát biểu chào mừng, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Nguồn lợi thuỷ sản tuy có khả năng tái tạo nhưng không vô hạn và đang chịu sức ép ngày càng lớn từ hoạt động khai thác quá mức, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường cùng những thay đổi của hệ sinh thái.

Thực tế đó đòi hỏi phải tăng cường quản lý, bảo vệ và phục hồi; đồng thời cần một công cụ giám sát, đánh giá chuẩn xác để theo dõi kết quả thực hiện quy hoạch, kịp thời nhận diện vấn đề phát sinh và điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Cà Mau, đề xuất các cơ quan Trung ương và chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Cà Mau trong công tác bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thuỷ sản.

Việc xây dựng Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản nhằm bảo đảm cơ sở khoa học, tính thực tiễn, khả năng đo lường, phù hợp với dữ liệu và nguồn lực từng địa phương.

Thạc sĩ Nguyễn Bá Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ NN&MT), trình bày dự thảo Bộ tiêu chí và hướng dẫn sử dụng.

Tại hội thảo, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về phương pháp xác định chỉ số; khả năng thu thập và cập nhật dữ liệu; tần suất giám sát, đánh giá; cơ chế phối hợp, tổng hợp và báo cáo; tính khả thi khi áp dụng thực tế.

Đa số ý kiến cho rằng, Bộ tiêu chí phải phản ánh được kết quả thực chất của công tác bảo vệ, phục hồi và khai thác bền vững nguồn lợi thuỷ sản; hạn chế việc phát sinh thêm các yêu cầu thu thập số liệu, thủ tục và báo cáo không cần thiết đối với địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Trưởng phòng Khai thác, Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ, phát biểu đóng góp dự thảo Bộ tiêu chí.

Thảo luận tại hội thảo, đại diện cơ quan chuyên môn của tỉnh Cà Mau đề xuất các cơ quan Trung ương, nhà khoa học tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương điều tra nguồn lợi, bảo tồn biển, phục hồi sinh cảnh, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi sinh kế cho ngư dân.

Đối với Bộ tiêu chí, cần tổ chức tham vấn, thử nghiệm trước khi áp dụng chính thức. Cà Mau sẵn sàng tham gia thử nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống quản lý.

4 vấn đề trọng tâm để hoàn thiện Bộ tiêu chí

Tổng hợp ý kiến từ thực tiễn địa phương, hội thảo thống nhất đề xuất hoàn thiện 4 nhóm vấn đề trọng tâm:

Một là, Bộ tiêu chí cần thống nhất chung cho cả nước, nhưng linh hoạt, có nhóm tiêu chí chung và tiêu chí phù hợp đặc thù từng vùng, địa phương.

Hai là, tiêu chí phải rõ ràng, đo lường được, có đơn vị tính, phương pháp, nguồn dữ liệu và cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể.

Ba là, chuyển từ đánh giá việc đã làm sang đánh giá thực chất kết quả, hiệu quả, nhất là khả năng phục hồi nguồn lợi, hiệu quả đồng quản lý, tính bền vững sinh kế, sức khoẻ hệ sinh thái và hoạt động khai thác.

Bốn là, cần thử nghiệm Bộ tiêu chí tại một số địa phương trước khi triển khai đại trà; đồng thời từng bước số hoá, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối thông tin về tàu cá, khai thác, bảo tồn, nguồn lợi và môi trường.

Ông Phạm Quang Toản, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, phát biểu kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, ông Phạm Quang Toản, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, ghi nhận các góp ý tâm huyết từ đại biểu; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp rà soát, chuẩn hoá hệ thống chỉ số và phương pháp tính điểm, nguồn dữ liệu và tần suất giám sát, bảo đảm tính khoa học, khả thi, không gây phiền hà hành chính.

Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai, tài liệu hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ. Song song đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác huỷ diệt, nhân rộng mô hình đồng quản lý và tái tạo nguồn lợi gắn với đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân./.