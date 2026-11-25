Dự cuộc họp có các đồng chí: Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của Sự kiện “Xin chào Cà Mau” được tổ chức tại Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Chí Thiện cho biết: Sự kiện “Xin chào Cà Mau” sẽ chính thức khai mạc vào lúc 19h30, ngày 28/11/2026 tại Hà Nội. Khoảng 17 chủ thể OCOP sẽ tham gia trưng bày, giới thiệu 50 sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Chí Thiện báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện tại Hà Nội.

Bên cạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Hội nghị “Gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với doanh nghiệp thành phố Hà Nội”.

Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh, hoạt động trên đa dạng lĩnh vực từ nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất sản phẩm OCOP đến năng lượng tái tạo. Đến thời điểm hiện tại, công tác trang trí khánh tiết, mời đại biểu và các điều kiện hậu cần cơ bản đã hoàn tất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội để rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ. Đồng chí nhấn mạnh cần xây dựng kịch bản chi tiết cho cả chuỗi sự kiện, sắp xếp thời gian, địa điểm hợp lý nhằm bảo đảm sự hài hoà giữa lễ khai mạc và chương trình gặp gỡ doanh nghiệp.

Đối với không gian trưng bày tại Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ lưu ý Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan cần kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng từng gian hàng, mặt hàng. Việc bài trí phải tạo được điểm nhấn ấn tượng, giới thiệu đa dạng các sản phẩm chủ lực, bảo đảm chất lượng để khẳng định uy tín, thương hiệu Cà Mau. Song song đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm lan toả sức hút của sự kiện cũng như quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hoá và con người Cà Mau đến với công chúng Thủ đô.

Về hội nghị kết nối doanh nghiệp, đồng chí Đặng Văn Dũng yêu cầu chương trình phải được xây dựng khoa học, trọng tâm, tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Ngoài doanh nghiệp ở lĩnh vực sản xuất và thương mại, ban tổ chức cần mời mở rộng thêm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, hàng không và dịch vụ. Qua đó, giới thiệu toàn diện tiềm năng kinh tế - xã hội, du lịch và cơ hội đầu tư tại Cà Mau; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu năng lực, kết nối cung - cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại Hà Nội. Thông qua chuỗi hoạt động này, Cà Mau kỳ vọng mở ra cầu nối giúp cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương gặp gỡ, tìm hiểu về năng lực sản xuất, chế biến, xuất khẩu, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và thiết lập quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài./.