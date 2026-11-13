Cà Mau sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên vào giữa tháng 12/2026

Ngày 13/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ đón các chuyến bay đầu tiên nhân dịp Cảng hàng không Cà Mau chính thức khai thác trở lại sau thời gian nâng cấp, mở rộng, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2026.

Cảng hàng không Cà Mau đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nâng cấp, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên khai thác trở lại vào giữa tháng 12/2026.

Theo kế hoạch, tâm điểm của chuỗi hoạt động là lễ đón chuyến bay đầu tiên chặng Hà Nội - Cà Mau, dự kiến tổ chức vào ngày 18/12/2026 tại Cảng hàng không Cà Mau với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu từ các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành.

Tại buổi lễ, bên cạnh các nghi thức chào mừng truyền thống như: phun vòi rồng đón tàu bay (nếu đủ điều kiện kỹ thuật và được cấp phép), cắt băng khai trương, lãnh đạo tỉnh Cà Mau sẽ trực tiếp tặng hoa, quà lưu niệm cho phi hành đoàn và những hành khách đầu tiên.

Cùng ngày, tỉnh cũng phối hợp với đơn vị quản lý cảng và các hãng bay tổ chức đón tiếp trang trọng ba chuyến bay đầu tiên của các hãng hàng không khác khai thác trở lại tại sân bay này.

Để tạo sức lan tỏa cho sự kiện, từ ngày 7 - 20/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau chủ trì triển khai đợt truyền thông cao điểm trên báo chí, nền tảng số và hệ thống cổ động trực quan (băng rôn, pa-no, màn hình LED) tại khu vực sân bay cùng các tuyến trục chính của tỉnh.

Song song với lễ đón, tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch thiết thực gắn với lợi thế đường bay mới như trưng bày sản phẩm địa phương (17 - 19/12).

Đồng thời, tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư, du lịch (dự kiến 19/12) với chủ đề: "Cà Mau - Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội phát triển" quy tụ khoảng 50 đại biểu là cơ quan quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng không, lữ hành nhằm đánh giá cơ hội giao thương từ việc khôi phục đường bay.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức đoàn khảo sát Famtrip (19 - 20/12/2026) cho các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước khảo sát thực tế tuyến du lịch Cà Mau - Đất Mũi để xây dựng các gói sản phẩm, tour tuyến mới gắn với đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

Bên trong nhà ga hành khách đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị khai thác cảng hàng không, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra trang trọng, tiết kiệm, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, an toàn hàng không và chất lượng phục vụ hành khách.

Cảng hàng không Cà Mau chịu trách nhiệm xây dựng Phương án bảo đảm an toàn khai thác, an ninh hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều phối hoạt động tại cảng; thống nhất phương án thực hiện nghi thức chào đón tàu bay trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn.

Đối với các hãng hàng không có chuyến bay khai thác tại Cảng hàng không Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cảng hàng không Cà Mau chuẩn bị các điều kiện cần thiết thuộc phạm vi trách nhiệm của hãng; bảo đảm hoạt động khai thác chuyến bay và phục vụ hành khách diễn ra an toàn, thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của cảng hàng không.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, kế hoạch với mục đích đánh dấu sự kiện Cảng hàng không Cà Mau khai thác trở lại. Đồng thời, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và du khách. Đồng thời, phát huy hiệu quả kết nối hàng không, tạo điều kiện thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 2.399 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của ACV. Đây là công trình giao thông cấp I, thuộc dự án nhóm A. Dự án bao gồm các hạng mục chính như xây dựng đường cất hạ cánh mới kích thước 2.400m x 45m, đường lăn nối, sân đỗ máy bay và hệ thống công trình phụ trợ khu bay; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu với công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm. Sau khi hoàn thành, công trình đáp ứng khả năng tiếp nhận và khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương. Vào đầu tháng 11/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã phát đi có thông báo điều chỉnh thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại, dự kiến từ 0h ngày 18/12/2026, thay cho kế hoạch trước đó là ngày 29/11/2026.