Ngày 27/11, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, theo kế hoạch của tỉnh, từ ngày 18/12, Cảng hàng không Cà Mau chính thức khai thác trở lại sau thời gian nâng cấp, mở rộng.

Cảng hàng không Cà Mau đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai thác trở lại vào giữa tháng 12/2026.

Sự kiện với sự tham gia của ba hãng hàng không nội địa gồm: Vietnam Airlines, VASCO và Vietravel Airlines, mở ra nhịp cầu kết nối trực tiếp vùng đất cực Nam Tổ quốc với hai đầu tàu kinh tế là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Cà Mau ban hành, đợt cao điểm chào mừng sự kiện khai thác trở lại Cảng hàng không Cà Mau sẽ diễn ra đồng bộ từ ngày 7 - 20/12/2026. Điểm nhấn trọng tâm của chuỗi sự kiện là nghi thức đón các chuyến bay thương mại đầu tiên của từng hãng hàng không nội địa hạ cánh xuống sân bay Cà Mau trong ngày 18/12.

Cụ thể, Cảng hàng không Cà Mau sẽ liên tiếp đón ba chuyến bay của các hãng hàng không, gồm: Hãng hàng không VASCO khởi hành từ TP.HCM; Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ TP.HCM và Hãng hàng không Vietravel Airlines khởi hành từ Hà Nội.

Tại lễ đón, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các sở, ngành sẽ trực tiếp tặng hoa, quà lưu niệm là các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương cho tổ bay và những hành khách đầu tiên. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật, nghi thức phun vòi rồng chào mừng tàu bay sẽ được triển khai trang trọng ngay tại sân đỗ.

Chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Cà Mau với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Ảnh: Tố Quyên).

Song song đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ chủ trì lễ khánh thành đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, trong ngày 19/12, tọa đàm với chủ đề "Cà Mau - Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội phát triển" sẽ được tổ chức tại cảng hàng không nhằm tạo diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị lữ hành trong, ngoài tỉnh.

Ngay sau tọa đàm, đoàn khảo sát (Famtrip) gồm 50 đại biểu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành sẽ thực hiện chuyến khảo sát thực tế tuyến Cà Mau - Đất Mũi (từ ngày 19 đến 20/12) để xây dựng các gói sản phẩm tour mới, khai thác tối đa lợi thế từ đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (bìa phải) tặng mô hình máy bay cho ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Tố Quyên).

Nhằm thúc đẩy kết nối giao thông hàng không đến địa phương, ngày 27/11, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Thông tin từ ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (đơn vị cùng lãnh đạo Cảng hàng không Cà Mau tham gia đoàn công tác) cho biết, tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận phương án khôi phục đường bay TP.HCM - Cà Mau và mở mới đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

"Bên cạnh các giải pháp nhằm duy trì ổn định và tăng tần suất khai thác chuyến bay, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Vietnam Airlines cũng thống nhất định hướng, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, tỉnh Cà Mau cũng chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến du khách và nhà đầu tư", ông Thanh thông tin thêm.