Đồng chủ trì họp báo có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau; đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Cà Mau cùng nhà báo, phóng viên của 17 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” và Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Trung Việt nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo tại Hà Nội để thông tin về hai sự kiện quan trọng của tỉnh. Đồng chí ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thời gian qua, góp phần lan toả hình ảnh Cà Mau tươi đẹp, thân thiện, năng động, phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Đồng chí bày tỏ mong muốn đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành, tuyên truyền đậm nét về chuỗi sự kiện; qua đó giới thiệu hình ảnh đất và người Cà Mau, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hoá, sản phẩm đặc trưng và những thành tựu phát triển nổi bật của tỉnh.

Đồng chí Hồ Trung Việt phát biểu khai mạc, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo tại Hà Nội để thông tin về hai sự kiện quan trọng của tỉnh.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, khẳng định, Hà Nội sẽ đẩy mạnh liên kết với tỉnh Cà Mau nhằm thúc đẩy giao lưu văn hoá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Hà Nội sẽ cùng Cà Mau thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung khai thác các lợi thế nổi trội, nhất là tiềm năng du lịch; đồng thời mở rộng không gian hợp tác, tăng cường xúc tiến thương mại giữa Cà Mau, Hà Nội và các địa phương.

Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, phát biểu tại họp báo.

Tại phần thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng thông tin về công tác chuẩn bị sự kiện này của tỉnh, nhấn mạnh các điều kiện tổ chức chuỗi sự kiện đang được tập trung triển khai chu đáo. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên và người sáng tạo nội dung số đã quan tâm, đồng hành và mong muốn lực lượng truyền thông tập trung thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau đến đông đảo công chúng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu tại họp báo.

Trong phần thảo luận, chủ trì họp báo cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ những vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm liên quan đến chuỗi sự kiện. Nội dung tập trung vào chương trình, công tác chuẩn bị và các vấn đề phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Cà Mau cũng thông tin về mục đích, quy mô, nội dung và công tác chuẩn bị cho từng hoạt động. Chuỗi sự kiện được tổ chức chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hoá, con người và sản phẩm đặc trưng của Cà Mau. Trong đó, ngành hàng tôm – một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh - là trọng tâm kết nối, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn là Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”, diễn ra từ ngày 21-25/11/2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) và một số địa điểm trong, ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến đón khoảng 500–700 đại biểu; lượng khách tham quan, dự khai mạc ước khoảng 8-10 ngàn người; không gian trưng bày có khoảng 350 gian hàng.

Không gian Festival gồm 150 gian hàng ngành tôm, 136 gian hàng OCOP, 20 gian hàng ẩm thực, 24 gian hàng tư vấn và giới thiệu việc làm, 20 gian hàng trình diễn, trải nghiệm các giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các hoạt động chuyên ngành gồm hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026; Diễn đàn “Tôm Việt Nam năm 2026” với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam”; hội nghị kết nối cung cầu thuỷ sản; tham quan, khảo sát vùng nuôi, cơ sở sản xuất và chế biến.

Festival còn có Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II; quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau với dự kiến 27 nhóm đầu bếp; cuộc thi thiết kế, trang trí gian hàng và các hoạt động trải nghiệm như bắt tôm, câu tôm càng xanh, phân loại tôm, xếp hình mô hình “Con tôm Cà Mau”, biểu diễn hoá trang “Tôm vui”.

Phóng viên các cơ quan báo chí tham dự, đưa tin tại buổi họp báo.

Trong khi đó, “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội tập trung giới thiệu môi trường đầu tư, thương mại, du lịch; sản phẩm OCOP, nông sản, thuỷ sản và đặc sản địa phương; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác tại Hà Nội và khu vực phía Bắc. Sự kiện dự kiến có 30 gian hàng.

Tỉnh cũng dự kiến tổ chức Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông thuỷ sản đặc sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Kết nối cung cầu – Nâng tầm sản phẩm – Phát triển bền vững”, quy mô khoảng 1.440 m², tương đương 160 gian hàng.

Cà Mau dự kiến mở cửa khai thác chuyến bay đầu tiên sau khi hoàn thành nâng cấp vào ngày 19/12/2026. Đây là dấu mốc được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và thu hút du khách đến Cà Mau.

Các sự kiện được tỉnh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với nội dung đổi mới, hướng đến tạo sức hút và hiệu quả quảng bá. Ban tổ chức chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo, phóng viên và lực lượng sáng tạo nội dung số tham gia tác nghiệp, ghi nhận và lan toả thông tin về chương trình.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cà Mau hướng đến tăng cường kết nối sản xuất, cung ứng, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ; thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển ngành tôm theo hướng xanh, hiện đại, hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.

Đồng chí Hồ Trung Việt cảm ơn đồng chí Đào Xuân Dũng, cùng đại diện các sở, ngành và các cơ quan báo chí đã tham dự, quan tâm đến các hoạt động của tỉnh.

Kết thúc họp báo, đồng chí Hồ Trung Việt cảm ơn đồng chí Đào Xuân Dũng, đại diện các sở, ngành và các cơ quan báo chí đã tham dự, quan tâm đến các hoạt động của tỉnh. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, thông tin khách quan, kịp thời, đậm nét về chuỗi sự kiện, góp phần lan toả hình ảnh đất và người Cà Mau, kết nối tỉnh với bạn bè, đối tác, nhà đầu tư và du khách./.