Cà Mau: Sà lan va chạm làm lệch nhịp giữa cầu Nông Sản Thực Phẩm

Tối 26/10, UBND xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sà lan va chạm vào cầu Nông Sản Thực Phẩm bắc qua sông Đầm Dơi.

Hiện trường sà lan vướng vào cầu Nông Sản Thực Phẩm ở Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ông T.V.S, thuyền trưởng tàu kéo sà lan số hiệu VR09029320 thuộc Công ty T.H, điều khiển phương tiện lưu thông trên sông Đầm Dơi.

Khi đến khu vực cầu Nông Sản Thực Phẩm, nối địa bàn ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi, thiết bị chở trên sà lan bị vướng vào gầm cầu.

Qua kiểm tra ban đầu, sự cố khiến nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng khai thác và an toàn công trình. Mức độ hư hỏng kết cấu, phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân vụ việc đang được kiểm tra, xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đầm Dơi phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Hòa Trung, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau, kiểm tra hiện trường, nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá sơ bộ thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.