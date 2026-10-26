Cà Mau rút kinh nghiệm, tăng tốc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 26/10, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch "500 ngày đêm".

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026.

Năm 2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhờ sự phối hợp giữa Đội K90 (Quân khu 9), Đội quy tập lâm thời tại các xã Hưng Hội, Đông Hải và các lực lượng liên quan, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn.

Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Cà Mau chọn Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Trần Văn Thời làm điểm triển khai, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Từ ngày 17/6 - 29/9/2026, các lực lượng đã khai quật 3.458 phần mộ, lấy được 2.559 mẫu hài cốt đủ điều kiện gửi giám định ADN, đạt tỷ lệ 74%.

Song song đó, Công an tỉnh đã thu nhận 2.631 mẫu ADN thân nhân. Toàn bộ số mẫu được bàn giao an toàn cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, Cà Mau là địa phương hoàn thành sớm nhất mục tiêu lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 9.

Trong hơn 3 tháng, các lực lượng đã khai quật 3.458 phần mộ, thu 2.559 mẫu hài cốt để gửi giám định ADN.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập ngoài thực địa mới hoàn thành 12/50 chỉ tiêu do Quân khu giao. Toàn tỉnh còn 852 thân nhân chưa được lấy mẫu ADN.

Nguyên nhân chủ yếu là địa hình thay đổi do đô thị hóa, san lấp mặt bằng, khiến dấu vết công sự và mộ tạm bị mất. Trong khi đó, nhiều nhân chứng tuổi cao, trí nhớ suy giảm, gây khó khăn cho việc thu thập, xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm.

Từ thực tiễn triển khai giai đoạn 1 Chiến dịch "500 ngày đêm", tỉnh Cà Mau rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó, địa phương xác định cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, với vai trò nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh và Sở Nội vụ; tập trung nguồn lực, tạo khí thế thi đua từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường vận động cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ số kết hợp tra cứu tư liệu lịch sử để khoanh vùng tìm kiếm chính xác, hạn chế đào bới diện rộng; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn trong quá trình triển khai chiến dịch. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau.

Phát biểu kết luận, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, Chiến dịch "500 ngày đêm" không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim", thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông đề nghị Bộ CHQS tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện; tập trung tìm kiếm, quy tập ngoài thực địa; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và theo dõi kết quả giám định ADN.

Các xã, phường cần rà soát toàn diện địa bàn, chủ động phối hợp với lực lượng quân sự, công an và các cơ quan chuyên môn để vận động thân nhân cung cấp mẫu ADN, thu thập thông tin, xác minh nhân chứng, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

"Thời gian để hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm không còn nhiều, vì vậy đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch '500 ngày đêm' theo kế hoạch đề ra", ông Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh.

Năm 2027, Cà Mau đặt mục tiêu hoàn thành 38 chỉ tiêu quy tập còn lại của năm 2026 và 30 chỉ tiêu của năm 2027 trước ngày 27/7/2027; đồng thời tiếp tục đính chính thông tin mộ liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch "500 ngày đêm" giai đoạn 2, đẩy nhanh khảo sát tại các vùng từng diễn ra chiến sự ác liệt và các nghĩa trang tạm, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bản đồ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.