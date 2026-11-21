Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, sự kiện là dịp tôn vinh nét đẹp truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động là Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21.11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên).

Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau cho biết, Chương trình được dàn dựng công phu, đậm đà bản sắc con người phương Nam, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV10 và khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp rực rỡ. Trước đó, từ 16h00 cùng ngày, đoàn 9 xe diễu hành đường phố được trang trí rực rỡ sắc màu văn hóa của các cụm xã, phường sẽ xuất phát từ Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến về Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Xuyên suốt từ ngày 21 đến 25.11, khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Lê Duẩn, phường An Xuyên) sẽ biến thành Không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau. Tại đây, người dân và du khách sẽ được đắm mình trong không gian tái hiện đời sống của 3 dân tộc anh em cùng nét đẹp di sản gốm Nam Bộ:

Không gian văn hóa Kinh: Giới thiệu mô hình nhà Nam Bộ, nông cụ, trang phục áo bà ba, áo dài, trình diễn Đờn ca tài tử và thưởng thức bánh xèo, bánh phồng tôm, bánh dân gian.

Không gian văn hóa Khmer: Tái hiện mô hình mái chùa Khmer, trang phục Sà rông, Xăm pốt, trình diễn hòa tấu nhạc Ngũ âm, múa Rô-băm và các món ăn đặc trưng như bún nước lèo, cốm dẹp, bánh thốt nốt.

Không gian văn hóa Hoa: Mang đậm nét cổ kính với không gian tiệm trà, đèn lồng đỏ, trình diễn thư pháp, múa Lân - Sư - Rồng cùng các món bánh hẹ, hủ tiếu Nam Vang.

Gian Gốm Nam Bộ: Trưng bày hiện vật tiêu biểu và bố trí 6 quầy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sưu tầm gốm xưa giữa các nghệ nhân, nhà sưu tập và du khách.

Đặc biệt, tối ngày 22.11 (19h00) tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau” sẽ được truyền hình trực tiếp, mang đến bữa tiệc nghệ thuật tổng hòa từ Đờn ca tài tử, múa Romvong, Dù kê đến trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Không chỉ tập trung tại trung tâm, không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa rộng khắp các địa phương trong tỉnh với nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II (từ 23 – 27.11 tại Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu); Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer gắn với Lễ hội Ok Om Bok và bắn pháo hoa tại Chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành (22 – 24.11); Liên hoan Lân - Sư - Rồng tại Quảng trường Hùng Vương (20 – 21.11); cùng Giải Đua Vỏ máy Composite mở rộng tại xã Thới Bình sáng 22.11.

Song song với các hoạt động cấp tỉnh, ngành văn hóa cũng đẩy mạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu động của Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn nghệ thuật Khmer, Nhà hát Cao Văn Lầu phục vụ nhân dân cơ sở. Các trường học và địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động ngoại khóa “Hành trình di sản”, phục vụ sách báo lưu động và vinh danh các gia đình văn hóa tiêu biểu gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với quảng bá tiềm năng kinh tế biển và du lịch sinh thái: “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”. Chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa Cà Mau trong dòng chảy hội nhập.