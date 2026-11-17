Sáng 17/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 19745/UBND-KGVX về việc kiểm tra, rà soát thông tin phản ánh liên quan đến video có nội dung khuyên không ăn cua đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung video, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời đề xuất hướng xử lý.

UBND tỉnh đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tham mưu trả lời các nội dung phóng viên Nguyễn Hoàng Thạch (Tạp chí Sức khỏe và Môi trường) đặt ra.

Hình ảnh gây ảnh hưởng thương hiệu cua Cà Mau (Ảnh cắt từ clip)

Trong đó, tập trung làm rõ đánh giá của tỉnh về nội dung đoạn clip mô tả việc luộc cua là “cảnh tượng địa ngục”, tác động của video đối với ngành hàng cua và hướng xử lý nhằm bảo vệ thương hiệu cua Cà Mau.

Động thái này được đặt ra trong bối cảnh Cà Mau đang tập trung quảng bá, nâng tầm thương hiệu cua địa phương. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, đặc biệt là tổ chức Festival Cua Cà Mau, tỉnh hướng đến tôn vinh giá trị đặc sản, mở rộng thị trường và phát triển chuỗi giá trị ngành cua.

Cùng với đó, tỉnh định hướng phát triển nghề nuôi cua thành ngành hàng kinh tế quan trọng, chú trọng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm, góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ hoàn thành việc rà soát, tham mưu và báo cáo UBND tỉnh trong ngày 17/11/2026.