Cà Mau rà soát từng dự án, chạy đua giải ngân cuối năm

Lãnh đạo Tỉnh ủy khảo sát các công trình giao thông nông thôn. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tại Cà Mau, để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt theo kế hoạch đề ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo sở, ngành, địa phương tập trung nhiều giải pháp, trong đó rà soát từng dự án, từng gói thầu của các công trình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho nhà thầu, chủ đầu tư nhằm thúc đẩy tiến độ thi công cũng như giải ngân vốn của dự án.

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tổng vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm năm 2025 chuyển sang) của tỉnh Cà Mau 10.328 tỷ đồng, đến nay đã phân bổ cho từng chương trình, dự án đạt gần 100% kế hoạch. Đến cuối tháng 9/2026, đã giải ngân 4.950 tỷ đồng, tương đương 47,9%, cao hơn cùng kỳ năm 2025. Hiện toàn tỉnh có 18 chủ đầu tư cấp tỉnh và 64 chủ đầu tư cấp xã sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó, có 56 chủ đầu tư đã giải ngân trên mức bình quân của tỉnh (47,9%), 11 chủ đầu tư đã giải ngân đạt tỷ lệ từ 75% trở lên, còn lại giải ngân đạt tỷ lệ dưới mức trung bình của tỉnh.

Chủ đầu tư khảo sát công trường Dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 1.200 giường. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân cho hay, ngay từ đầu năm trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho từng danh mục dự án, công trình cho các chủ đầu tư, ngay sau khi dự án đủ điều kiện theo quy định, nhằm tạo sự chủ động để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn để phù hợp với tiến độ của các dự án, bổ sung danh mục kịp thời triển khai các dự án mới.

Theo đánh giá Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tuy kết quả giải ngân khá hơn so với năm 2025, cao hơn so với bình quân chung của cả nước nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn đối mặt với nhiều hạn chế nhất định. Trong đó, còn một số dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến độ thực hiện một số dự án lớn còn chậm, nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm ảnh hưởng tiến độ thi công, các Chương trình mục tiêu quốc gia được ngân sách trung ương bổ sung vốn hầu hết đều rơi vào thời điểm giữa năm gây áp lực cho tiến độ giải ngân…

Thi công dự án cao tốc Cái Nước - Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời thông tin, từ đây đến cuối năm là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Do vậy, các sở, ngành tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần xác định những giải pháp cụ thể, nhiệm vụ rõ ràng, đặt mục tiêu thời gian hoàn thành và kết quả phải đạt được. Đồng thời cũng tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc chung, không đùn đẩy trách nhiệm, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các dự án trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó các chủ đầu tư cần bám sát nhiệm vụ, mục tiêu giải ngân theo từng tháng, những trường hợp không đảm bảo giải ngân hết trong năm 2026 thì khẩn trương đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư mới để giải ngân hết nguồn vốn đầu tư được bố trí năm 2026, kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Cà Mau. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Song song đó, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải nâng cao vai trò trách nhiệm, linh hoạt triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, từ đây đến cuối năm 2026 với thời gian giải ngân không nhiều, do đó các chủ đầu tư, địa phương cần phải quyết tâm triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, phân công "rõ người, rõ việc", trách nhiệm đối với từng dự án, từng nguồn vốn.