Cà Mau ra quân thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, đồng loạt khởi công 22 tuyến giao thông nông thôn

* Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự lễ ra quân và khởi công công trình xây dựng tuyến lộ Kênh Giữa, Ấp 3, xã Khánh An.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải (bìa trái) và đại biểu tham dự buổi lễ ra quân tại xã Khánh An.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: Phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, địa hình sông nước, hệ thống kênh rạch chằng chịt khiến việc đầu tư giao thông tại Cà Mau gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhiều tuyến đường đất chưa được cứng hoá, đường bê tông xuống cấp, nhỏ hẹp; tình trạng ngập úng, sạt lở vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến đi lại, vận chuyển hàng hoá và phát triển sản xuất.

22 TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐƯỢC KHỞI CÔNG

Quy mô: 22 tuyến đường tại 2 phường và 17 xã.

Tổng chiều dài: 31,5 km.

Tổng kinh phí đầu tư: 53,4 tỷ đồng.

Số tuyến triển khai: Xã Phú Mỹ có 3 tuyến, xã Tân Thuận có 2 đoạn tuyến; các xã, phường còn lại mỗi địa phương chọn 1 tuyến làm điểm nhấn.

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt. Toàn tỉnh dự kiến triển khai khoảng 4.089 công trình, tổng chiều dài 8.470 km, với nhu cầu kinh phí trên 14.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hoá và đóng góp của Nhân dân.

Đối với 22 công trình ra quân đợt này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan và hiệu quả đầu tư. Các địa phương cần hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng thủ tục, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ môi trường; đồng thời vận động người dân hiến đất, bàn giao mặt bằng, chủ động chuẩn bị nền đường và cống ngang để công trình triển khai thuận lợi.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải kêu gọi người dân, doanh nghiệp tiếp tục chung sức, đóng góp nhân lực, vật lực, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngay sau lễ ra quân, xã Khánh An khởi công tuyến lộ Kênh Giữa, thuộc Ấp 3, dài hơn 1.000 m, mặt đường bê tông cốt thép rộng 2,5 m, kết hợp kè cừ tràm chống sạt lở. Công trình có tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công tuyến lộ Kênh Giữa, Ấp 3, xã Khánh An.

Chủ tịch UBND xã Khánh An Nguyễn Thanh Liêm cho biết, địa phương sẽ triển khai công trình nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, độ bền, đáp ứng nhu cầu đi lại và kỳ vọng của người dân.

Máy móc, thiết bị cơ giới được huy động thi công ngay sau lễ phát động ra quân.

Việc đồng loạt ra quân xây dựng mặt đường giao thông nông thôn là bước khởi đầu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, hướng tới hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau.

* Tại Xã Lương Thế Trân, đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, dự lễ và thực hiện nghi thức phát động xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Đìa Ao, thuộc ấp Nhà Phấn. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Hùng Em, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (thứ ba từ trái sang), cùng lãnh đạo Xã Lương Thế Trân và đơn vị thi công thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường Đìa Ao, ấp Nhà Phấn.

Tuyến đường Đìa Ao có chiều dài hơn 2,2 km, mặt đường rộng 3 m, đoạn từ kênh Quảng Sanh đến cầu Sen Vàng, trên tuyến có 1 cây cầu dài 30 m.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4,7 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 180 ngày, hoàn thành vào tháng 3/2027. Đây là công trình có chiều dài và tổng mức đầu tư lớn nhất trong số các công trình khởi công đợt này.

Đồng chí Huỳnh Hùng Em, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Lương Thế Trân,

kêu gọi người dân đồng thuận, chung sức trong quá trình triển khai công trình.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa các ấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá giữa Xã Lương Thế Trân và xã Tân Hưng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường Đìa Ao dài hơn 2,2 km, chạy dọc kênh Quảng Sanh, khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa các ấp và tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.

Đại diện đơn vị thi công cam kết tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Đơn vị thi công huy động nhân lực, thiết bị và vật tư, khẩn trương triển khai xây dựng tuyến đường Đìa Ao.

*Tại phường Giá Rai, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn tham dự lễ ra quân xây dựng mặt đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, kết hợp khởi công xây dựng tuyến đường kênh Cây Da, khóm 18, với tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, tham dự lễ khởi công tuyến đường kênh Cây Da.

Tuyến đường kênh Cây Da có chiều dài khoảng 600 m, chiều rộng 2,5 m, kết cấu bê tông cốt thép, với tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Công trình có thời gian thực hiện 60 ngày.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo phường Giá Rai và đơn vị thi công thực hiện nghi thức khởi công xây dựng tuyến đường.

Việc khởi công tuyến đường thể hiện sự quan tâm của địa phương trong huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và từng bước xây dựng diện mạo phường Giá Rai ngày càng khang trang, phát triển.

* Tại xã Vĩnh Lợi, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến dự lễ khởi xây dựng tuyến đường Ông Hồng - cầu Ba Tiền (ấp Mặc Đây).

Tuyến đường dài 1,58 km, chiều ngang 2,5 m, tổng kinh phí đầu tư hơn 3,9 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ (thứ ba từ phải sang) cùng lãnh đạo xã Vĩnh Lợi thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường Ông Hồng - cầu Ba Tiền.

Ngay sau lễ khởi công, các đơn vị thi công bắt tay triển khai công trình, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm nay.

Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn, theo kế hoạch năm 2026, xã Vĩnh Lợi triển khai xây dựng 4 tuyến đường tại các ấp: Mặc Đây, Xẻo Lá, Thông Lưu và Xẻo Chích, với tổng chiều dài 4.477 m, tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng.

* Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi đến dự và thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn bờ Nam kênh 26 tháng 3, xã Đá Bạc.

Tuyến đường dài khoảng 550 m, mặt đường và lề rộng 4 m.

Đây là một trong năm tuyến đường xã Đá Bạc sẽ triển khai xây dựng từ nay đến cuối năm 2026, với tổng chiều dài khoảng 3,5 km.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi (giữa) và lãnh đạo xã Đá Bạc thực hiện nghi thức khởi công xây dựng tuyến đường bờ Nam kênh 26 tháng 3.

Tuyến đường bờ Nam kênh 26 tháng 3 được triển khai thi công ngay sau lễ khởi công.

* Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, đến dự lễ khởi công các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã Phú Mỹ.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước (giữa) cùng lãnh đạo xã Phú Mỹ thực hiện nghi thức khởi công 3 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Theo đó, có 3 tuyến đường chiều ngang 1,5 m được khởi công trong sáng nay (15/10) gồm: Kênh Ngang (ấp Vàm Đình) dài hơn 963 m; Lung Chim (ấp Ba Tiệm) dài gần 2 km và tuyến Nội Đồng III (ấp Vàm Xáng) dài gần 1,2 km; tổng kinh phí xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng.

Tổng thời gian thi công dự kiến 100 ngày, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước khảo sát đơn vị thi công triển khai xây dựng các tuyến đường ngay trong sáng nay.

*Tại Xã Nguyễn Việt Khái, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, tham dự lễ ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, kết hợp khởi công xây dựng tuyến đường Rạch Mới, thuộc ấp Quảng Phú.

Công trình tuyến đường Rạch Mới có chiều dài 1.475 m, rộng 1,5 m, với tổng mức đầu tư gần 950 triệu đồng. Theo kế hoạch, công trình được triển khai trong thời gian 45 ngày, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 30/11/2026.

Các đại biểu cùng lực lượng tham gia thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường Rạch Mới, ấp Quảng Phú.

Hoạt động thể hiện quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn trong giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và làm đổi thay diện mạo nông thôn tại địa phương.

Ngay sau lễ phát động, tuyến đường Rạch Mới đã chính thức khởi động thi công.

*Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, dự lễ phát động ra quân thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030, tại tuyến lộ từ nhà ông Đa đến nhà ông 7 Hiếm, ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cùng đại biểu dự lễ phát động ra quân xây dựng giao thông nông thôn tại xã Ninh Quới.

Công trình xây dựng tuyến lộ từ nhà ông Đa đến nhà ông 7 Hiếm, ấp Ninh Thành, có chiều dài 955 m, mặt đường rộng 2,5 m, kết cấu bê tông cốt thép, tổng mức đầu tư dự kiến trên 2,79 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 25/12/2026, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình; đồng thời vận động người dân đồng tình hưởng ứng, chung tay phát triển giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, xã Ninh Quới có nhu cầu xây dựng mặt đường trên các tuyến đã có nền đường đất đen hoàn chỉnh với tổng chiều dài 73,8 km; nâng cấp mặt đường 47,9 km; nâng cấp, mở rộng mặt đường 49,86 km và hoàn thiện nền đường đất đen 35,46 km.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

*Tại phường Láng Tròn, đồng chí Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng, dự lễ khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn tại phường Láng Tròn.

Theo đề án được tỉnh phê duyệt, giai đoạn 2026-2030, phường Láng Tròn dự kiến triển khai 45 tuyến đường, với tổng chiều dài 78,82 km và tổng kinh phí khoảng 222,55 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 81,34 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng và các nguồn hợp pháp khác khoảng 141,21 tỷ đồng.

Tuyến đường số 16, Khóm 16, được chọn khởi công trong đợt ra quân. Tuyến đường dài 800 m, mặt đường rộng 2 m, với tổng kinh phí đầu tư 1,6 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026-2027, phường tập trung triển khai 21 tuyến đường, với tổng chiều dài 24,9 km và tổng mức đầu tư dự kiến 54,9 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, địa phương dự kiến triển khai 4 công trình, gồm 3 tuyến cứng hoá mặt đường đất đen và 1 tuyến nâng cấp mặt đường.

Trưởng các khóm trên địa bàn phường Láng Tròn ký cam kết thực hiện xây dựng lộ giao thông nông thôn.

*UBND xã Long Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường Kênh Đìa Ma tại ấp Cây Dương. Tham dự lễ khởi công có đồng chí Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương và 50 hộ dân ấp Cây Dương trực tiếp thụ hưởng công trình.

Tuyến đường Kênh Đìa Ma được triển khai trên nền đất đen đã hoàn chỉnh hiện trạng, có bề rộng từ 3-4 m, chiều dài 1.362 m. Trong đó, phần mặt đường dài 1.299 m, phần cầu dài 15 m và phần gia cố cống hở dài 48 m. Tổng kinh phí đầu tư công trình là 2 tỷ 475 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng, xã Long Điền và chủ đầu tư tiến hành nghi thức động thổ xây dựng tuyến đường Kênh Đìa Ma.

Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Đông Hải làm chủ đầu tư, sử dụng kết hợp các nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn xổ số kiến thiết và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Công trình dự kiến hoàn thành thi công vào cuối tháng 12/2026, chính thức bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 1/2027.

Đơn vị thi công triển khai xây dựng tuyến đường Kênh Đìa Ma tại ấp Cây Dương.

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