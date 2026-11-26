Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (đứng giữa) trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tết Quân Dân năm 2027 tại Cà Mau được tổ chức tại 4 xã, gồm: An Trạch, Thanh Tùng, Tân Tiến và Ninh Thạnh Lợi.

Tại lễ ra quân, Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân Dân Cà Mau nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay mang đến mùa Xuân ấm áp cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khơi dậy tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân Dân Cà Mau, phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng yêu cầu Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng mục đích và đạt hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi (đứng giữa) trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho lãnh đạo các xã tổ chức Tết Quân Dân năm 2027. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đồng chí nhấn mạnh, các địa phương phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết quân-dân, làm tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương; mọi công trình, phần việc phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, lấy Nhân dân làm trung tâm, ưu tiên hộ gia đình trực tiếp thụ hưởng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Với sự chung tay của các ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm, chương trình triển khai nhiều công trình dân sinh như: nâng cấp giao thông nông thôn, “Thắp sáng đường quê”, nâng cấp khu di tích, xây dựng hệ thống cấp nước tập trung; hỗ trợ nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà hộ khó khăn.

Các đại biểu lãnh đạo dự lễ ra quân Tết Quân dân năm 2027. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Riêng Công an tỉnh Cà Mau đăng ký thực hiện gói an sinh trị giá 500 triệu đồng, bao gồm sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa, tặng hơn 300 phần quà, xây dựng 2 giếng khoan và trao hơn 100.000 con giống hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau (đứng giữa) trao biển tượng trưng kinh phí thực hiện các công trình, phần việc cho chính quyền các xã tổ chức Tết Quân Dân 2027. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Theo kế hoạch, cao điểm Tết Quân Dân năm 2027 diễn ra từ ngày 18-26/1/2027. Riêng hoạt động mừng Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tổ chức từ ngày 9-13/4/2027 tại Khu di tích quốc gia Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao biển tượng trưng các công trình cho địa phương và tiếp nhận nguồn lực ủng hộ, tạo động lực thắt chặt thế trận lòng dân, xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.