Cà Mau ra quân Tết Quân Dân năm 2027
Ngày 26/11, tại xã An Trạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra quân Tết Quân Dân năm 2027, với tổng nguồn lực huy động hơn 59 tỷ đồng, hướng tới chăm lo thiết thực đời sống Nhân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tết Quân Dân năm 2027 tại Cà Mau được tổ chức tại 4 xã, gồm: An Trạch, Thanh Tùng, Tân Tiến và Ninh Thạnh Lợi.
Tại lễ ra quân, Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân Dân Cà Mau nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay mang đến mùa Xuân ấm áp cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khơi dậy tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng yêu cầu Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng mục đích và đạt hiệu quả thiết thực.
Đồng chí nhấn mạnh, các địa phương phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết quân-dân, làm tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương; mọi công trình, phần việc phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, lấy Nhân dân làm trung tâm, ưu tiên hộ gia đình trực tiếp thụ hưởng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
Với sự chung tay của các ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm, chương trình triển khai nhiều công trình dân sinh như: nâng cấp giao thông nông thôn, “Thắp sáng đường quê”, nâng cấp khu di tích, xây dựng hệ thống cấp nước tập trung; hỗ trợ nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà hộ khó khăn.
Riêng Công an tỉnh Cà Mau đăng ký thực hiện gói an sinh trị giá 500 triệu đồng, bao gồm sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa, tặng hơn 300 phần quà, xây dựng 2 giếng khoan và trao hơn 100.000 con giống hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.
Theo kế hoạch, cao điểm Tết Quân Dân năm 2027 diễn ra từ ngày 18-26/1/2027. Riêng hoạt động mừng Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tổ chức từ ngày 9-13/4/2027 tại Khu di tích quốc gia Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi).
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao biển tượng trưng các công trình cho địa phương và tiếp nhận nguồn lực ủng hộ, tạo động lực thắt chặt thế trận lòng dân, xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ca-mau-ra-quan-tet-quan-dan-nam-2027-post1005604.html