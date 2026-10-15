Cà Mau ra quân làm đường giao thông, mở lối phát triển vùng nông thôn

Ra quân cứng hóa mặt đường nông thôn trên địa bàn xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau vào sáng 15/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lễ ra quân đồng loạt nêu trên là chiến dịch hành động quy mô lớn nhằm triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau, tạo bước đột phá chiến lược về hạ tầng và mở ra diện mạo mới cho vùng nông thôn trong chặng đường mới.

Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, rộn rã với tiếng máy công trình tại khắp các vùng quê sông nước Cà Mau. Nhằm tạo khí thế quyết tâm ngay từ những ngày đầu ra quân, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp bám sát từng địa bàn cơ sở để động viên lực lượng thi công và chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa phải) thị sát lộ nông thôn chưa cứng hóa mặt đường trên địa bàn xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại điểm cầu Lễ khởi công công trình tuyến lộ Kênh Giữa (ấp 3, xã Khánh An), đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã đích thân đến tham dự, phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch khởi công đồng loạt lần này tại 19 đơn vị cấp xã đầu tiên của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (ngồi hàng đầu, thứ 4 từ phải qua) dự khởi công công trình tuyến lộ Kênh Giữa (Ấp 3, xã Khánh An). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Giao thông nông thôn chính là mạch máu mở đường cho phát triển kinh tế-xã hội, là cầu nối thắm thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đồng thời là thước đo lòng dân và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại lễ khởi công lộ nông thôn tại xã Khánh An vào sáng 15/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Vì vậy, việc đồng loạt ra quân hôm nay không chỉ đơn thuần là khởi công những con đường bê-tông mới, mà là sự bắt đầu cho một tư duy hành động quyết liệt, lấy sự hài lòng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (giữa) cùng lãnh đạo sở, ngành và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Khánh An thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng hơn 4.080 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8.470km, cùng hệ thống cầu theo đường, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng.

Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau sẽ nhựa hóa hoặc bê-tông hóa 100% tuyến đường xã, đường liên xã đạt chuẩn kỹ thuật, đồng thời xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới giao thông bằng đường bê-tông kiên cố kết nối đến 100% các khóm, ấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 sẽ nhựa hóa hoặc bê-tông hóa 100% tuyến đường xã, đường liên xã đạt chuẩn kỹ thuật. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông theo tinh thần Nghị quyết 16 sẽ xóa bỏ triệt để các điểm nghẽn lưu thông, giảm chi phí vận chuyển thủy-bộ, thúc đẩy thương mại nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn Cà Mau.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh An (tỉnh Cà Mau) Nguyễn Thanh Liêm phát biểu hứa hẹn và quyết tâm tại lễ khởi công tuyến lộ Kênh Giữa vào sáng 15/10. ﻿(Ảnh: HỮU TÙNG)

Chung tay hoàn thành mục tiêu đề ra, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương trong tỉnh phải thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm”, sâu sát công trình, tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đại biểu tham dự lễ khởi công tuyến lộ Kênh Giữa vào sáng 15/10 tại ấp 3, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Quá trình thi công phải bảo đảm tiến độ khẩn trương, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật, tính mỹ quan và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.

Đồng chí Trương Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành đến dự và thực hiện nghi thức khởi công tại địa bàn xã Quách Phẩm (tỉnh Cà Mau) vào sáng 15/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng đặc biệt đề cao vai trò chủ thể của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Trương Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo xã Quách Phẩm xuống công trường động viên lực lượng thi công ngay sau lễ khởi công. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh cần làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, từ đó tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công và cùng Nhà nước giám sát chất lượng từng mét đường.

Các phần việc cứng hóa mặt đường nông thôn Tuyến kênh số 03 (ấp Kinh Chuối, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) được triển khai với khí thế sôi nổi ngay sau lễ khởi công. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngay sau lễ phát động, tại xã Khánh An cũng như 18 xã còn lại, các lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân địa phương đã hăng hái bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm đưa Nghị quyết 16-NQ/TU nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách thực chất.