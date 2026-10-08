Cà Mau ra mắt Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát động 'Toàn dân học tập số'

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đông đảo tầng lớp nhân dân tham dự Lễ phát động "Ngày hội toàn dân học tập số". (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sự kiện là một trong những hoạt động thiết thực của chính quyền tỉnh Cà Mau nhằm hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026”, chung tay cùng cả nước chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng công dân số và kinh tế số bền vững.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ công nghệ số cộng đồng… tại Cà Mau.

Lãnh đạo khối chính quyền tỉnh Cà Mau (ngồi hàng đầu tiên) tham dự lễ phát động. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với chủ đề “Chuyển đổi số Cà Mau: Từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất - phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị”, Ngày hội toàn dân học tập số tại Cà Mau nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân chủ động tiếp cận, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống hằng ngày.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, nhấn mạnh xu hướng chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, là động lực quan trọng để Cà Mau phát triển nhanh và bền vững. Việc xây dựng một xã hội học tập số phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu phục vụ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nghi thức khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau”. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua, Cà Mau đã xây dựng và đưa vào vận hành Nền tảng "Bình dân học vụ số”. Đến nay, nền tảng có hơn 37 nghìn tài khoản đăng ký, gần 490 nghìn lượt học tập, tương tác và xem bài giảng; hơn 80 nghìn lượt học viên hoàn thành các khoá học; 48 khoá học với 109 video bài giảng được xây dựng, tập trung vào những kỹ năng thiết thực như dịch vụ công trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, an toàn thông tin và kỹ năng số cho Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo cấp sở, ngành Cà Mau chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động và ra mắt “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau”. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chung tay xây dựng một xã hội số, việc học tập số tại Cà Mau được yêu cầu phải gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng. Trên tinh thần ấy, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Luân yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức hướng dẫn kỹ năng số cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng cần phát huy vai trò nòng cốt “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân thực hành các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu…

Nhân lễ phát động, Cà Mau chính thức khai trương và ra mắt “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số”. Đây sẽ là nền tảng kết nối, cung cấp bộ công cụ, giải pháp và tư vấn chuyên sâu, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cà Mau đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi mô hình quản trị, sản xuất và kinh doanh trên môi trường số.

Để vận hành hiệu quả, đồng chí Nguyễn Minh Luân đề nghị cơ quan quản lý và các đơn vị đồng hành phải đảm bảo nền tảng “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau” vận hành thông suốt, an toàn, liên tục cập nhật các chính sách, công cụ hữu ích; thực sự trở thành “bà đỡ” tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.