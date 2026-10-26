Cà Mau quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chiều 26/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quán triệt tinh thần chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 17/6-29/9, tỉnh hoàn thành khai quật 3.458 mộ liệt sĩ, lấy 2.559 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, trong đó tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN đạt 74%.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 2.570 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) phục vụ giám định ADN, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Các đại biểu theo dõi video clip về kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 205 cuộc, thu hút hơn 10.500 lượt người tham gia. Các chuyên trang, chuyên mục trên các kênh truyền thông và mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau góp phần lan tỏa kết quả thực hiện chiến dịch, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo cáo kết quả hoạt động của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Đối với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an thu nhận 2.631 mẫu qua 2 đợt. Toàn tỉnh còn 852 thân nhân liệt sĩ chưa được thu mẫu ADN, trong đó 506 trường hợp đã đăng ký lấy mẫu.

Nhà Báo Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, tham luận về công tác truyền thông góp phần lan toả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thượng tá Lê Quốc Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thông tin các giải pháp thực hiện công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị trình bày nhiều tham luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến dịch trong thời gian tới.

Đánh giá cao nỗ lực triển khai nhiệm vụ của tỉnh, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, ghi nhận, Cà Mau hoàn thành công tác lấy mẫu sớm nhất trong Quân khu 9, bảo đảm đúng quy trình và chất lượng mẫu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương tập trung rà soát các nguồn thông tin; tăng cường phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm, quy tập với Hội Cựu chiến binh, người cao tuổi và chính quyền cơ sở để xác minh, đối chiếu thông tin, khoanh vùng địa bàn có khả năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, không bỏ sót trường hợp thuộc diện thu mẫu; đẩy nhanh rà soát hồ sơ, hoàn thiện dữ liệu và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị rất quan trọng và nhân văn sâu sắc. Phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là nỗi mong mỏi của gia đình, thân nhân; phía sau mỗi thông tin về liệt sĩ là trách nhiệm của chúng ta đối với lịch sử và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, đồng chí Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Năm 2027, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quân khu giao trong năm 2026 và quy tập thêm 30 hài cốt liệt sĩ trong năm 2027 (hoàn thành trước ngày 27/7). Đồng thời, triển khai xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin đối với các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng./.