Cà Mau quyết tâm phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu từ biển, mạnh về biển

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Sử, Ngô Vũ Thăng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm, bắt tay ngay vào hành động để xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu từ biển, mạnh về biển.

Đột phá kinh tế biển: GRDP ven biển tăng trên 11%/năm

Nghị quyết Trung ương 3 có vị trí đặc biệt quan trọng, giúp chuyển hoá định hướng chiến lược của Đại hội XIV thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Các văn kiện tạo thành hệ thống liên thông với ba trụ cột: Đổi mới và mở rộng không gian phát triển, xây dựng nền tảng xã hội, bảo đảm an ninh; đồng thời tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình tổ chức hệ thống chính trị cùng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành với chức năng và trách nhiệm rõ ràng.

Bám sát tinh thần này, Tỉnh uỷ Cà Mau đã cụ thể hoá bằng các chương trình hành động, kế hoạch với phương châm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy triển khai Kế hoạch số 148 của Tỉnh uỷ về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, hội nghị đã triển khai các văn bản quan trọng của Tỉnh uỷ về đổi mới mô hình phát triển; Chiến lược An ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; định hướng xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh; kế hoạch thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp và các chương trình về phát triển quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi triển khai Chương trình hành động số 44 của Tỉnh uỷ về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Đối với Chương trình hành động phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, Cà Mau định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển phía Nam và cửa ngõ phía Tây Nam của quốc gia, phát triển nhanh, xanh và bền vững dựa trên khai thác hiệu quả tiềm năng biển cùng các ngành kinh tế hiện đại có giá trị gia tăng cao.

Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ven biển trên 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người tại các địa phương ven biển cao hơn bình quân cả tỉnh từ 1,2-1,3 lần; đồng thời cơ bản đầu tư hạ tầng thiết yếu đồng bộ 100% cho các đảo có vị trí chiến lược, trọng yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử triển khai Chương trình hành động số 43 của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kế hoạch số 149 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Cà Mau quyết tâm thực thi hiệu quả các bộ tiêu chí về xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển và văn hoá công vụ; kéo giảm bền vững tội phạm, phấn đấu đến năm 2030, 100% cấp xã không có ma tuý; nâng chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) đạt tối thiểu 95%.

Tỉnh chú trọng phát triển y tế, giáo dục và an sinh xã hội: 100% người dân được khám sức khoẻ hằng năm, hướng tới cơ bản miễn viện phí; bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội…

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, triển khai Chương trình hành động số 39 của Tỉnh uỷ về Chiến lược An ninh quốc gia và Chương trình hành động số 41 về xây dựng xã hội kỷ cương an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Hành động quyết liệt, xem hiệu quả thực tế là thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng yêu cầu các cấp uỷ, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện ngay trong tháng 10/2026 theo phương châm "rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì - phối hợp, rõ trách nhiệm người đứng đầu, rõ tiến độ" và có sản phẩm định lượng được.

Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế; nếu công việc ách tắc, phải xem xét trách nhiệm cả cấp thực hiện và cấp giao việc. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, bắt tay ngay vào hành động để xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu từ biển, mạnh về biển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng

nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu gắn chương trình hành động với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị chu đáo nguồn lực cho năm 2027 - năm "tăng tốc, bứt phá" nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tham dự hội nghị tại điểm cầu phường Bạc Liêu.

Đối với Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ tập trung thực hiện đề án phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh; xây dựng quy hoạch chung khu lấn biển Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn 2050; xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt, trong đó xác định khu kinh tế Năm Căn là đầu mối, hạt nhân phát triển của không gian kinh tế phía Nam; xây dựng trung tâm năng lượng quốc gia tại Cà Mau và các dự án năng lượng quan trọng hướng tới xuất khẩu điện.

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.