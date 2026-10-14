Cà Mau quyết liệt tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh các dự án tồn đọng kéo dài

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 14/10, tại cuộc họp rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết, tỉnh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thời gian tới. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân.

Tập trung rà soát, phân nhóm giải quyết dứt điểm

Theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau, công tác rà soát, xử lý các dự án vướng mắc đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác đặc biệt duy trì chế độ làm việc định kỳ, trực tiếp lắng nghe, mổ xẻ từng vướng mắc cụ thể của từng dự án để có hướng xử lý thấu đáo, đúng quy định pháp luật.

Điểm đáng chú ý trong đợt rà soát này là tỉnh đã phân loại rõ các nhóm dự án để có phương án chỉ đạo linh hoạt. Đối với nhóm dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (33 dự án), các cơ quan chức năng đang tích cực theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Nhiều dự án đã có chuyển biến tích cực về thủ tục đất đai, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc hoàn thiện hồ sơ pháp lý như Dự án đầu tư mở rộng Trạm nén tiếp bờ, Dự án khu dân cư Bến Tàu - LA37, hay các dự án thuộc nhóm xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiên quyết chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án không có khả năng triển khai hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với 4 dự án nhằm thu hồi quỹ đất, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư mới có năng lực thực hiện theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Để tạo sự chuyển biến căn bản, bám sát các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, điều phối nhịp nhàng giữa các sở, ban, ngành và địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên tục ban hành các thông báo kết luận, quyết định thành lập các tổ công tác chuyên đề do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Tổ trưởng để trực tiếp tháo gỡ những "nút thắt" khó khăn nhất.

Bên cạnh đó, các vướng mắc liên quan đến sai sót về thẩm quyền thu hồi đất tại 8 dự án cũng đã được UBND tỉnh kịp thời xử lý, ban hành quyết định chuyển nhóm trên Hệ thống 751 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Các dự án vướng mắc liên quan đến bản án của Tòa án, kết luận thanh tra hay các dự án đối tác công tư đều đang được giao cho các cơ quan tư pháp, thanh tra và các sở ngành chủ trì phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ căn cơ.

Tiếp tục khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới

Để tháo gỡ các “nút thắt” thời gian tới, bám sát các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc và các sở, ngành Cà Mau tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh đùn đẩy công việc. Tỉnh tập trung ưu tiên hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án có tiềm năng nhưng bị đình trệ lâu năm; đồng thời kiên quyết xử lý các nhà đầu tư thiếu năng lực, vi phạm cam kết đầu tư.

Đối với các dự án lớn, phức tạp, mang tính chất liên ngành hoặc có yếu tố nước ngoài, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều buổi làm việc chuyên sâu. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát toàn diện các vấn đề pháp lý, chủ động đánh giá kỹ lưỡng, lường trước các phát sinh (như sự quan tâm tiếp tục triển khai từ các tập đoàn năng lượng quốc tế lớn) để tham mưu phương án xử lý vừa đúng quy định pháp luật Việt Nam, vừa bảo vệ tuyệt đối môi trường đầu tư, tránh phát sinh tranh chấp quốc tế.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, việc Cà Mau đang làm "sạch" danh mục các dự án tồn đọng, kéo dài không chỉ giúp giải phóng nguồn lực đất đai, tài nguyên vốn đang bị lãng phí mà còn tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và thông thoáng. Đây chính là nền tảng vững chắc để tỉnh Cà Mau tạo bước bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong cả năm nay và những năm tới…