Cà Mau quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo 600 dưới sự chủ trì của người đứng đầu Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời.

Theo Báo cáo của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 600, tính đến hết ngày 13/10 vừa qua, toàn tỉnh đã có 33/72 dự án tồn đọng hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng), thành viên Ban chỉ đạo 600 báo cáo tình hình xử lý các dự án tồn đọng tại địa phương. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đáng chú ý, 17 dự án đã được cập nhật chuyển nhóm thành công trên Hệ thống 751 của Chính phủ; 4 dự án hoàn tất thủ tục thu hồi chủ trương đầu tư và thu hồi đất, tạo cơ sở đón dòng vốn đầu tư mới.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (đứng), thành viên Ban chỉ đạo 600 báo cáo một số tình huống pháp lý phức tạp liên quan đến dự án kéo dài cần xử lý. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai tại một số dự án lớn vẫn đối mặt với nhiều vướng mắc phức tạp về pháp lý, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và xác định giá đất cụ thể.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân (đứng) nêu lên một số khó khăn trong việc xử lý dự án tồn đọng kéo dài. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (đứng trên) phát biểu chỉ đạo kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo 600, nhận định công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng tuy đã có chuyển biến nhưng tiến độ nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Thường trực Ban Chỉ đạo ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, song yêu cầu phải hành động quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm khơi thông các nguồn lực đất đai, tài chính đang bị lãng phí. Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải bám sát nguyên tắc pháp lý, phân loại rõ ràng từng nhóm dự án để áp dụng cơ chế xử lý phù hợp.

Đối với nhóm dự án đã rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền, các sở, ngành phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục để dứt điểm trong tháng 10/2026. Đối với các dự án có vướng mắc phức tạp liên quan đến thanh tra, điều tra hoặc tranh chấp pháp lý, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng và cơ quan quản lý nhà nước để xử lý thận trọng, đúng quy định pháp luật.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng đồng thời lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa các cơ quan hành chính. Đặc biệt, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương được yêu cầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ tháo gỡ khó khăn cho từng dự án thuộc thẩm quyền, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau.