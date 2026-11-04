Cà Mau quyết liệt khắc phục hạn chế trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Cửa biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Ngày 4/11, thông tin từ Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến cuối tháng 10/2026 địa phương đã hoàn thành 12/12 nhiệm vụ quá hạn và khắc phục 26/26 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo kết luận số 569 của Thanh tra Chính phủ liên quan chống khai thác IUU (khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Đối với 6 trường hợp liên quan đến giấy chứng nhận thuyền trưởng, cơ quan chức năng đã đối chiếu, làm rõ việc các giấy chứng nhận bị tạm giữ bản chính và sau đó được trả lại. Qua rà soát, các trường hợp này có giấy chứng nhận hợp lệ tại thời điểm kiểm tra. Tỉnh cũng đã thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng tiền chậm nộp của 5 trường hợp còn nghĩa vụ tài chính.

Liên quan việc xử lý các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị VMS, đối với 1.131 vụ việc phát sinh từ 20/5/2024 đến 31/12/2025, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt 29 trường hợp; 1.102 trường hợp còn lại đang tiếp tục rà soát, bổ sung chứng cứ do còn có ý kiến khác nhau về căn cứ xử lý.

Phương tiện neo đậu tại xã Sông Đốc, Cà Mau.

Đối với 5.107 vụ việc đã hết thời hiệu, tỉnh đang phân loại, đối chiếu theo thời điểm phát sinh, địa bàn và thời gian mất kết nối để xác định rõ trách nhiệm, căn cứ pháp lý của từng trường hợp.

Đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở xử lý, địa phương tiếp tục thu thập dữ liệu giám sát hành trình, hồ sơ niêm phong thiết bị, nhật ký khai thác, xác nhận của đơn vị cung cấp dịch vụ vệ tinh và các tài liệu liên quan. Những yếu tố về kỹ thuật, thời tiết và quá trình truyền nhận tín hiệu cũng được đối chiếu nhằm đánh giá đầy đủ tính chất từng vụ việc.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương xác định việc khắc phục các tồn tại phải được thực hiện nghiêm túc, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Đối với những vấn đề còn vướng mắc về quy định pháp luật, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để rà soát, thống nhất cách hiểu và phương án xử lý phù hợp.

“Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phân công quản lý tại từng thời điểm; không né tránh thiếu sót nhưng cũng không quy trách nhiệm khi chưa có đủ căn cứ pháp lý”, ông Sử nhấn mạnh.

Tỉnh Cà Mau kiên quyết xử lý các tàu cá vi phạm về IUU. Ảnh minh họa.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch số 617/KH-UBND, siết chặt quy trình tiếp nhận cảnh báo, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối VMS; đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp làm rõ những khác biệt về chuyên môn, pháp lý, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

“Việc tập trung khắc phục các tồn tại, xử lý những điểm nghẽn trong quản lý và thực thi pháp luật về khai thác thủy sản không chỉ nhằm thực hiện nghiêm kết luận thanh tra mà còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thay đổi nhận thức, hành động của ngư dân, hướng đến nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC)”, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, thông tin.