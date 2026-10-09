Cà Mau: Quyết liệt hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng từ các ngành chủ lực

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 971.130 tấn, bằng 72,7% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu, tạo nền tảng duy trì sản xuất, việc làm và thu nhập cho người dân.

Cùng với thủy sản, công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,7% so với cùng kỳ, riêng sản lượng tôm chế biến tăng 16,8%. Kết quả này cho thấy vai trò của chế biến trong khai thác lợi thế nguyên liệu, đồng thời mở ra dư địa nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 121.616 tỷ đồng, tăng 19,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,092 tỷ USD, tăng 10,6%, bằng 74,7% kế hoạch năm. Trong khi đó, du lịch đón khoảng 7,2 triệu lượt khách, đạt 83,7% kế hoạch, với tổng doanh thu 7.637 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2029 của Cà Mau ước đạt 2,092 tỷ USD, tăng 10,6%, bằng 74,7% kế hoạch năm

Về đầu tư, Cà Mau thu hút 42 dự án mới, tổng vốn đăng ký khoảng 40.600 tỷ đồng. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 58.600 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 87% dự toán.

Những kết quả này cho thấy nền kinh tế có nhiều động lực từ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và đầu tư. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh cần khắc phục tình trạng tăng trưởng chưa đồng đều, đồng thời chuyển các nguồn lực và lợi thế sẵn có thành kết quả kinh tế thực chất.

Đẩy nhanh giải ngân, khơi thông nguồn lực đầu tư

Một trong những nhiệm vụ cấp bách trong quý IV là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 22/9/2026, toàn tỉnh giải ngân khoảng 4.950 tỷ đồng, đạt 47,9% kế hoạch. Tiến độ này đặt ra yêu cầu quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với các dự án còn vướng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng.

Đầu tư công có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành xây dựng, vận tải, vật liệu, dịch vụ. Ngược lại, giải ngân chậm sẽ kéo dài thời gian hoàn thành công trình, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế khả năng kết nối hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu tại phiên họp chỉ đạo điều hành quý III năm 2026.

Tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành quý III và 9 tháng năm 2026, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ trong ba tháng cuối năm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Để thực hiện yêu cầu này, các cơ quan, đơn vị cần rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp nào phải được giải quyết ở cấp đó; vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời. Với dự án đủ điều kiện thi công, chủ đầu tư phải tập trung nhân lực, thiết bị và kiểm soát tiến độ; với công trình vướng mặt bằng hoặc vật liệu, cần có phương án tháo gỡ cụ thể.

Điều quan trọng là giải ngân phải gắn với chất lượng và hiệu quả sử dụng công trình. Các dự án giao thông, hạ tầng sản xuất và kết nối vùng kinh tế cần được triển khai đúng tiến độ, tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển, mở rộng lưu thông hàng hóa và nâng khả năng thu hút đầu tư. Khi vốn được đưa vào nền kinh tế kịp thời, hiệu quả lan tỏa sẽ thể hiện rõ hơn qua sản xuất, việc làm và sức mua trên thị trường.

Nâng giá trị thủy sản, mở rộng thị trường xuất khẩu

Bên cạnh đầu tư công, nâng giá trị thủy sản là giải pháp quan trọng để Cà Mau duy trì tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh. Với lợi thế nguồn nguyên liệu, tỉnh cần khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hiện đại hóa thiết bị, tiết kiệm năng lượng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng tỷ trọng chế biến sâu.

Tăng sản lượng nguyên liệu là điều kiện cần, nhưng giá trị kinh tế phụ thuộc nhiều vào chất lượng, năng lực chế biến và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Vì vậy, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với người nuôi trồng, hợp tác xã và cơ sở cung ứng nguyên liệu; tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc từ vùng nuôi đến nhà máy.

Đối với xuất khẩu, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật nhu cầu thị trường, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, môi trường và truy xuất nguồn gốc. Hoạt động xúc tiến thương mại nên tập trung vào kết nối với nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và các kênh thương mại điện tử; đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa thị trường và hạn chế phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Ở thị trường trong nước, việc kết nối thủy sản và đặc sản Cà Mau với hệ thống bán lẻ, du lịch, nhà hàng và dịch vụ ăn uống sẽ tạo thêm đầu ra cho sản phẩm địa phương. Cơ quan chức năng cần theo dõi biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics và nhu cầu tiêu thụ để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Mục tiêu là nâng giá trị gia tăng trên từng đơn vị sản phẩm, thay vì chỉ tập trung tăng sản lượng. Khi vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ được liên kết chặt chẽ, lợi thế thủy sản sẽ đóng góp hiệu quả hơn vào tăng trưởng, tạo việc làm và nâng thu nhập cho người dân.

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng hiệu quả dự án

Việc thu hút 42 dự án mới với tổng vốn đăng ký khoảng 40.600 tỷ đồng là tín hiệu tích cực, song vốn đăng ký chỉ thực sự đóng góp cho tăng trưởng khi dự án được triển khai đúng tiến độ, đi vào hoạt động và tạo ra giá trị sản xuất, việc làm, nguồn thu ngân sách.

Vì vậy, Cà Mau cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục, tiếp cận đất đai và hạ tầng. Đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp cần tập trung vào những vướng mắc cụ thể, xác định rõ cơ quan xử lý và thời hạn giải quyết.

Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh cần rà soát các dự án chậm triển khai, xử lý những tồn tại kéo dài và khai thác hiệu quả đất đai, tài sản công. Việc phân bổ nguồn lực phải gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội, ưu tiên dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng, tăng liên kết với doanh nghiệp địa phương và phát huy lợi thế của tỉnh.

Cải cách hành chính cần hướng đến hiệu quả thực chất, không chỉ dừng ở rút ngắn quy trình. Thủ tục được giải quyết kịp thời, chính sách triển khai nhất quán và khó khăn của doanh nghiệp được tháo gỡ đúng thẩm quyền sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Quyết liệt hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Theo định hướng tại hội nghị rà soát tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên, khu vực công nghiệp - xây dựng cần tăng trưởng 31%, khu vực dịch vụ khoảng 19% và thuế sản phẩm trên 10%. Đây là những mức tăng cao, đòi hỏi tỉnh tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có khả năng đóng góp trực tiếp cho GRDP.

Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau (ảnh: Tổng công ty Xây dựng số 1)

Trong những tháng cuối năm, thương mại, dịch vụ và du lịch cần tiếp tục phát huy vai trò mở rộng thị trường cho hàng hóa địa phương. Cà Mau có thể khai thác tốt hơn lợi thế du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa và đặc sản bản địa, tăng liên kết giữa du lịch với thủy sản, nông nghiệp, vận tải và dịch vụ lưu trú.

Cùng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tỉnh cần chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh trong nông nghiệp, thủy sản; bảo đảm việc làm, an sinh xã hội và đời sống người dân. Đây là điều kiện để duy trì ổn định sản xuất và bảo đảm tăng trưởng gắn với chất lượng cuộc sống.

Quý IV/2026 là giai đoạn quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Cà Mau. Kết quả 9 tháng năm 2026 tạo nền tảng thuận lợi, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Cà Mau cần chuyển quyết tâm điều hành thành kết quả cụ thể: giải ngân đầu tư công đúng tiến độ, nâng giá trị sản phẩm chủ lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng hiệu quả các dự án đầu tư.

Với thủy sản là nền tảng, công nghiệp chế biến là khâu gia tăng giá trị, đầu tư công là động lực khơi thông nguồn lực, còn thương mại, dịch vụ là kênh mở rộng thị trường, Cà Mau có cơ sở tạo thêm sức bật cho nền kinh tế. Sự phối hợp đồng bộ giữa các giải pháp, cùng trách nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện, sẽ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Chung Thắng

Ảnh: Công thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.