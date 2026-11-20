Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân (đứng, bên phải) thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân cho biết, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà ổn định và phát triển tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế trọng yếu ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Trong đó, tổng sản lượng thủy sản tăng 6,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,9%; sản lượng chế biến tôm tăng 17,1%; Thu ngân sách nhà nước đạt 94,3% dự toán; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Dự án Khu triển lãm hội chợ (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đã được tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Một trong những điểm sáng đáng chú ý được báo cáo tại phiên họp là nỗ lực tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong tổng số 77 dự án của tỉnh thuộc hệ thống 751 (cơ sở dữ liệu quốc gia theo dõi, xử lý vướng mắc các dự án đầu tư, đất đai), đến nay Cà Mau đã tháo gỡ thành công 33 dự án đủ điều kiện đưa ra khỏi hệ thống để chuyển sang nhóm tiếp tục theo dõi, triển khai các bước tiếp theo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương (đứng) đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Điển hình như Dự án Khu triển lãm hội chợ (phường Tân Thành) đã được xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đất đai. Sau khi được gỡ khó, các dự án đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, sớm đưa vào khai thác nhằm tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen đề xuất giải pháp khai thác dư địa, thúc đẩy kích cầu du lịch dịp cuối năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh mới đạt 55% kế hoạch, còn thấp so với yêu cầu. Ngoài ra, công tác xử lý dự án tồn đọng vẫn gặp rào cản đối với một số trường hợp đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra nhưng chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, yêu cầu quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu chỉ đạo kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí yêu cầu từng đơn vị phải cam kết cụ thể về tiến độ, chất lượng; kiên quyết điều chuyển, cắt giảm vốn đối với những dự án chậm trễ và quy rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu về giáo dục, y tế và giảm nghèo của tỉnh còn rất lớn, người dân đang từng ngày mong chờ. “Xin được vốn là rất khó khăn, nếu không sử dụng hết sẽ phải giải thích với cấp trên, bị cắt nguồn. Nếu điều này xảy ra sẽ cho thấy chúng ta chưa làm hết trách nhiệm và có lỗi với nhân dân”, đồng chí Lữ Quang Ngời thẳng thắn chỉ rõ.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, chuyển quyết tâm thành hành động thực chất để tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.