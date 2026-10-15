Cà Mau quyết gỡ nút thắt, dồn lực cho các công trình trọng điểm

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì cuộc họp Tổ giám sát số 1 vào chiều 15/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tổ giám sát số 1 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao giám sát, theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 7 dự án. Trong đó, có 4 dự án trọng điểm quốc gia: tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Cái Nước; tuyến đường bộ cao tốc Cái Nước-Đất Mũi; đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Theo báo cáo của Tổ giám sát số 1, nhiều công trình chiến lược trong số đó đến nay đã đạt tỷ lệ giải ngân tích cực cho nguồn vốn phân bổ năm 2026, như: Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đạt hơn 55% kế hoạch vốn; Dự án đầu tư xây dựng Hải đội dân quân thường trực tỉnh Cà Mau đạt hơn 54%; Dự án xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đạt 45,6%.

Đại diện chủ đầu tư công trình trọng điểm báo cáo tình hình triển khai dự án tại khu vực đảo Hòn Khoai tại cuộc họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi các dự án còn lại giải ngân ở mức thấp do vướng mặt bằng cục bộ ở một số hộ dân chưa di dời.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau Tăng Vũ Em báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với Cảng Hòn Khoai, thời tiết sóng lớn, nền đất yếu phải xử lý kỹ thuật phức tạp, khan hiếm cát san lấp và chưa được cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét theo quy định…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Lê Chí Nguyện nêu một số khó khăn về nguyên vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhấn mạnh tầm vóc chiến lược của các dự án trọng điểm quốc gia và quân sự trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo các cấp, các ngành phải coi việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, vướng mắc thủ tục hay thời tiết làm trễ tiến độ.

Thành viên tổ giúp việc tham dự tại cuộc họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ với Bí thư cấp ủy các xã có tuyến cao tốc đi qua, tập trung vận động nhân dân, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn mặt bằng để nhanh chóng hoàn thành di dời đường điện.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (đứng) thông tin về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các dự án. (Ảnh: HỮU TÙNG)

“Không thể để mặt bằng sạch hay thủ tục hành chính làm chậm bước tiến của các dự án mang tính động lực cho Cà Mau”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải khẳng định, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi, tập trung nhân lực, thiết bị để bù đắp tiến độ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải kết luận cuộc họp, yêu cầu các đơn vị quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền như giấy phép nhận chìm ở biển hay nguồn cát san lấp cho Cảng Hòn Khoai, tỉnh sẽ chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng để sớm giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh được chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để nhân dân đồng thuận, ủng hộ, cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị nhằm đưa các công trình hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh địa phương.