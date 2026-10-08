Cà Mau quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 7 tại khu vực Cầu Chữ Y

Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cất bốc, quy tập và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 7 được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tìm thấy, quy tập trên địa bàn tỉnh kể từ khi đi vào hoạt động.

Lực lượng chức năng sắp xếp hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN

Theo tư liệu lịch sử và thông tin từ các nhân chứng địa phương, Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y trước đây có diện tích khoảng 500m², với khoảng 100 mộ liệt sĩ được an táng theo hàng lối.

Qua thời gian, hiện trạng khu vực đã có nhiều thay đổi. Một phần diện tích từng được xây dựng trường học, nay bỏ hoang; phần còn lại được người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

Sau năm 1975, một số thân nhân đã tự quy tập hài cốt liệt sĩ về quê an táng. Khoảng năm 1985, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức cất bốc, đưa phần lớn các phần mộ còn nhận biết được về nghĩa trang huyện. Tuy nhiên, việc tìm kiếm chủ yếu thực hiện tại những vị trí còn dấu tích mộ, trong khi các khu vực đất bằng phẳng chưa được đào tìm triệt để.

Để có cơ sở triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã xác minh thông tin từ các nhân chứng lịch sử tại địa phương. Qua đó, nhận định khu vực Cầu Chữ Y vẫn có khả năng còn sót hài cốt liệt sĩ và tiến hành khoanh vùng, tổ chức đào tìm.

Một trong những vị trí nghi vấn nằm trong vườn mai của ông Bùi Minh Khánh. Để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, ông Khánh tự nguyện hiến đất, đồng ý phá bỏ nhiều cây mai đã chăm sóc trong thời gian dài.

“Hơn chục cây mai tôi chăm bẵm từ 3 năm nay, phá đi xót lắm chứ. Nhưng kinh tế mất đi thì mình làm lại được, còn các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại lòng đất mấy mươi năm rồi. Tôi chỉ mong sớm tìm thấy các anh để đưa về với quê hương”, ông Khánh chia sẻ.

Lãnh đạo Đội quy tập cùng lãnh đạo địa phương và nhân chứng chụp ảnh lưu niệm tại buổi quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau hơn 1 ngày khẩn trương đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu khoảng 1,5m. Hài cốt được cất bốc, quy tập theo quy định.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời đưa hài cốt về đơn vị để thực hiện các nghi lễ theo quy định.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y.