Cà Mau quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Tân Bằng

Trong hai ngày 28 và 29/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã cất bốc, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bằng, thuộc ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

Khu vực phát hiện hài cốt nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ), hiện đã bỏ trống, phần lớn mặt sân được tráng xi măng. Khu đất có diện tích khoảng 1.000 m², nằm cạnh cầu Treo Lê Hải, trước đây từng là nghĩa trang tạm Tân Bằng.

Qua khảo sát và xác minh thông tin từ các nhân chứng tại địa phương, lực lượng chức năng được biết nghĩa trang này từng có khoảng 50 - 60 mộ liệt sĩ. Khoảng năm 1985, địa phương đã tổ chức quy tập hơn 30 mộ.

Lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực tìm kiếm và cẩn thận cất bốc hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Tân Bằng (

Do khu vực từng bị địch chiếm đóng, san bằng nên việc tìm kiếm, cất bốc gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin từ các nhân chứng, có khả năng vẫn còn mộ liệt sĩ chưa được tìm thấy, nhất là khu vực phía sau, gần các góc và bờ rào của nghĩa trang cũ.

Năm 2004, trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã Tân Bằng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 5 bộ được thân nhân tiếp nhận, 6 bộ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Sau đó, địa phương tiếp tục tìm kiếm tại một số vị trí nghi ngờ nhưng không phát hiện thêm hài cốt.

Lực lượng chức năng và đại diện chính quyền địa phương thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu vực quy tập

Theo thông tin từ đơn vị, 3 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập là các hài cốt thứ 13, 14 và 15 do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cất bốc trên địa bàn tỉnh.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, tập trung rà soát những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang cũ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương.