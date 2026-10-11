Cà Mau: Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Ngày 11/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 8 - 10/10, Đội đã phát hiện và cất bốc thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ.

Một hài cốt liệt sĩ được quy tập vào ngày 10/10 tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y. Ảnh: Vĩnh Nghị

Đây là kết quả bước đầu trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 500m², hiện là trường học bỏ hoang và đất nông nghiệp. Theo các nhân chứng lịch sử, nơi đây từng an táng khoảng 100 liệt sĩ.

Dù đã trải qua hai đợt quy tập, di dời lớn vào các năm 1975 và 1985, cơ quan chức năng nhận định vẫn còn phần mộ bị sót lại do sự biến đổi của địa hình và thời gian lùi xa.

Sau khi xác minh thông tin và khoanh vùng, lực lượng chức năng đã khẩn trương đào tìm liên tục trong nhiều ngày. Sáng 8/10, lực lượng phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong tình trạng còn nguyên vẹn.

Chiều 9/10, hài cốt thứ hai cũng đã được tìm thấy. Tuy nhiên, do điều kiện thổ nhưỡng, phần xương cốt đã phân hủy hoàn toàn, tại hố mộ chỉ còn lại các di vật như quần áo, bạt cao su và tóc.

Di vật cúc áo và mặt dây thắt lưng được tìm thấy bên trong phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Vĩnh Nghị

Đến sáng 10/10, hài cốt liệt sĩ thứ ba tiếp tục được cất bốc thành công cùng các di vật như thắt lưng, túi cơm và túi vượt sông của bộ đội kháng chiến.

Toàn bộ hài cốt và di vật đều được tổ chức cất bốc trang nghiêm, cẩn trọng và đã được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.

Hiện các hài cốt được đưa về thờ cúng tại nhà quàn của đơn vị trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ theo quy định.

Tính đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã quy tập thành công 10 hài cốt liệt sĩ kể từ khi đi vào hoạt động. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, đào tìm nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.