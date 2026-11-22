Cà Mau là vùng đất hội tụ, giao thoa văn hóa của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, với những giá trị đặc sắc gắn liền đời sống sông nước, rừng và biển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Bên cạnh đờn ca tài tử Nam Bộ, nghề nuôi tôm và các mô hình sản xuất đặc trưng như tôm – rừng, tôm – lúa cũng là kết tinh tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và quá trình thích ứng hài hòa với thiên nhiên của người dân địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2026, sản lượng tôm của tỉnh ước đạt 636.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, Cà Mau xác định chuyển mạnh ngành tôm từ phát triển theo quy mô, sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc

Tỉnh chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như tôm – rừng, tôm – lúa, nuôi công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng con giống.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, ngành tôm cả nước phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm mục tiêu.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức lại không gian sản xuất, đầu tư hạ tầng vùng nuôi; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào; đổi mới phương thức sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi;

Đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự chương trình

Đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao; đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Đối với Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương xác định định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn và nhân rộng các mô hình hiệu quả;

Năm 2026, sản lượng tôm của tỉnh Cà Mau ước đạt 636.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ

Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao giá trị chuỗi cung ứng, đồng thời gắn phát triển ngành tôm với văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội đặc trưng.

"Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để ngành tôm Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng phát triển hiệu quả, bền vững", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II góp phần quảng bá văn hóa, nâng tầm thương hiệu tôm

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tạo cơ hội quảng bá thương hiệu tôm, kết nối sản xuất với du lịch, dịch vụ, góp phần đưa hình ảnh vùng đất và con người Cà Mau đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.