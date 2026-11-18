Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Đây cũng là các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 24-29/11 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City.

Sự kiện có quy mô 30 gian hàng tiêu chuẩn, diện tích khoảng 300m², không gian được bố trí thành 3 khu vực chính, tập trung giới thiệu sản phẩm, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, văn hóa và nghệ thuật Cà Mau.

Không gian trưng bày và các gian hàng sẽ giới thiệu, quảng bá và mua bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chế biến từ thủy sản và đặc sản địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động kết hợp trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm nhằm quảng bá giá trị văn hóa và hình ảnh Cà Mau. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ với doanh nghiệp, hệ thống phân phối, nhà bán lẻ và người tiêu dùng tại Hà Nội, các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt cho biết, thông qua hoạt động xúc tiến tại Hà Nội, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tăng cường quan hệ hợp tác với Thủ đô và các địa phương, doanh nghiệp, đối tác; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường phía bắc và bạn bè quốc tế. Đây là cầu nối để doanh nghiệp Cà Mau gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị phân phối, nhà đầu tư và đối tác tiềm năng.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã thông tin thêm về chương trình Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, cùng một số địa điểm khác trong và ngoài tỉnh.

Thu hoạch tôm nuôi theo mô hình quảng canh cải tiến tại vùng lúa-tôm xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sự kiện dự kiến có từ 500-700 đại biểu tham dự khai mạc, khoảng 8.000-10.000 người tham dự chương trình khai mạc và 350 gian hàng trưng bày sản phẩm.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Trong Festival sẽ có khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau-Hành trình bứt phá-Khát vọng vươn xa”; không gian trưng bày, triển lãm, thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực và tư vấn việc làm với khoảng 350 gian hàng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có: Không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II; Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer…

Nhân dịp này, Cà Mau cũng giới thiệu chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau-Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”, được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 11/2026.

Tỉnh cũng dự kiến tổ chức Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản đặc sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Kết nối cung cầu-Nâng tầm sản phẩm- Phát triển bền vững”, quy mô khoảng 1.440m², tương đương 160 gian hàng.

Các sự kiện được tỉnh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với nội dung đổi mới, hướng đến tạo sức hút và hiệu quả quảng bá.

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng khẳng định, Hà Nội sẽ cùng Cà Mau thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung khai thác các lợi thế nổi trội, nhất là tiềm năng du lịch; đồng thời, mở rộng không gian hợp tác, tăng cường xúc tiến thương mại giữa Cà Mau, Hà Nội và các địa phương.