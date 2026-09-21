Cà Mau phối hợp Thanh tra Chính phủ tiếp, đối thoại với công dân

Buổi tiếp được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; các thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ; Công văn của Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Tổ Công tác được thành lập theo Văn bản số 197 ngày 12/8/2026 của Cục III.

Có 2 trường hợp được tiếp, đối thoại là bà Vũ Thị Kim Dung (phường Giá Rai) và 22 hộ dân xã Vĩnh Hậu.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), chủ trì buổi tiếp. Đồng chủ trì có đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương và Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ.

Tham dự còn có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, các cơ quan tham mưu, kiểm tra, pháp chế của tỉnh; các sở, ngành liên quan và đại diện UBND phường Giá Rai, xã Vĩnh Hậu.

Buổi tiếp được tổ chức theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, có ghi âm, ghi hình đầy đủ; hồ sơ, tài liệu, chứng cứ được trình chiếu trên màn hình để công dân và các đại biểu cùng theo dõi, đối chiếu.

Làm rõ từng nội dung công dân kiến nghị

Tại buổi đối thoại, bà Vũ Thị Kim Dung nêu các yêu cầu liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lĩnh vực giáo dục và tư pháp, trong đó có các nội dung liên quan đến bản án của Toà án. Vụ việc đã được giải quyết qua nhiều cấp trong thời gian dài; công dân tiếp tục kiến nghị và đề xuất thêm một số nội dung mới.

Công dân Vũ Thị Kim Dung trình bày các yêu cầu tại buổi tiếp, đối thoại.

Đối với 22 hộ dân xã Vĩnh Hậu, các hộ kiến nghị huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 8 hộ do cho rằng có phần đất chồng lấn; đề nghị được cấp Gấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xem xét ranh giới hành lang bảo vệ đê.

22 hộ dân xã Vĩnh Hậu tại buổi tiếp, đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau.

Đại diện Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và quá trình giải quyết từng nội dung yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng chí Vũ Thị Diệu Thuý, Phó Trưởng phòng Phòng 1, Cục III, Thanh tra Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh xác định rõ từng nội dung yêu cầu để tập trung giải quyết, tránh kéo dài.

Đồng chí Vũ Thị Diệu Thuý, Phó Trưởng phòng Phòng 1, Cục III, Thanh tra Chính phủ, đề nghị địa phương giải thích rõ những nội dung đã được xem xét, giải quyết để công dân hiểu và chấp hành. Đối với những yêu cầu qua kiểm tra xác định là chính đáng, đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết quyền lợi của công dân theo đúng quy định, thống nhất hướng xử lý và kết thúc vụ việc.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ, chứng cứ liên quan để đơn vị hỗ trợ, đồng hành trong quá trình giải quyết vụ việc.

Tập trung hướng xử lý từng vụ việc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và hợp tác của công dân; đồng thời mong muốn các vụ việc sớm được giải quyết, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi phát biểu kết luận buổi đối thoại.

Đối với vụ việc của bà Vũ Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi ghi nhận các nội dung công dân kiến nghị, giao bộ phận chuyên trách hướng dẫn thực hiện thủ tục khiếu nại mới theo quy định. Đối với những nội dung đã được giải quyết trước đây, đề nghị công dân phối hợp thực hiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với khiếu nại của 22 hộ dân xã Vĩnh Hậu, đồng chí Lâm Văn Bi cảm ơn bà con đã chia sẻ, thông cảm với chính quyền địa phương; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó có phần trách nhiệm của chính quyền các cấp. Hiện UBND tỉnh đang tìm phương hướng giải quyết và đề nghị các hộ dân tiếp tục phối hợp, tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật. UBND tỉnh sẽ đồng hành cùng bà con trong quá trình tìm hướng giải quyết vụ việc.

Quang cảnh buổi tiếp, đối thoại với công dân.

Trước mắt, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị UBND xã Vĩnh Hậu phối hợp với các hộ dân kê khai, lập hồ sơ đất đai, xác định lại vị trí, ranh giới đất để có cơ sở xem xét và đề xuất hướng giải quyết tiếp theo.

Bà Vũ Thị Kim Dung và đại diện 22 hộ dân xã Vĩnh Hậu cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan liên quan đã tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến và trao đổi hướng xử lý các nội dung công dân kiến nghị./.