Cà Mau phổ biến quy định kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Thái Trường Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn sản phẩm, ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Thái Trường Giang phát biểu tại hội nghị.

Do đó, việc chủ động cập nhật thông tin, nắm bắt kịp thời các quy định của thị trường là cần thiết, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, nâng cao năng lực đáp ứng và mở rộng hoạt động xuất khẩu. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và hội nhập.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về quy định kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), xu hướng và tác động đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp; hệ thống cảnh báo ePing của Tổ chức Thương mại Thế giới, giúp cập nhật kịp thời các quy định, yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế và TBT, Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, chia sẻ các quy định kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến các quy định về ghi nhãn hàng hoá trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Cà Mau đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thêm thông tin để chủ động cập nhật, thực hiện các quy định kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, hạn chế rủi ro trong quá trình xuất khẩu, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm./.