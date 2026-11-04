Cà Mau: Phê duyệt dự án nâng cấp ĐT980 và đường bờ Tây kênh Láng Trâm

Ngày 4/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa chính thức phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh ĐT980 thành quốc lộ 63B (đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh) và xây dựng tuyến đường bờ Tây kênh Láng Trâm (ĐT982B), mở ra trục giao thông trục ngang chiến lược kết nối liên vùng.

Tuyến đường quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp qua địa phận tỉnh Cà Mau.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II và cấp III do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 21,65km, đi qua địa bàn phường Giá Rai và các xã Phong Hiệp, Vĩnh Phước, Phong Thạnh. Dự án được chia thành 2 đoạn tuyến thi công chính. Cụ thể:

Đoạn 1 (nâng cấp ĐT980 thành QL63B - đoạn Giá Rai đến Phó Sinh): Dài khoảng 13,97km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Đường thiết kế tải trọng trục khoảng 10 tấn. Nền đường rộng 12m (mặt đường xe chạy 7m, lề gia cố 4m và lề đất 1m). Trên đoạn tuyến này xây dựng mới 16 cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực tải trọng HL-93.

Đoạn 2 (xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm - ĐT982B): Dài khoảng 7,68km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/h. Mặt đường xe chạy 7m. Trên đoạn tuyến xây dựng mới 13 cây cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu.

Bên cạnh phần đường và cầu, dự án đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Đèn chiếu sáng tại các nút giao và trên cầu; hệ thống an toàn giao thông theo chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT; hệ thống cống thoát nước và đường gom dân sinh.

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 73,87ha. Tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Trong đó, Chi phí xây dựng hơn 1.531 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 308 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác.

Nguồn vốn thực hiện được cân đối từ ngân sách Trung ương hỗ trợ (1.280 tỷ đồng) và phần còn lại là ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029.

Việc nâng cấp tuyến ĐT980 lên quốc lộ 63B và hình thành tuyến bờ Tây kênh Láng Trâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Cà Mau. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt đoạn Gành Hào - Giá Rai với Phó Sinh - Cạnh Đền, trực tiếp liên thông với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đường Hồ Chí Minh.

Đồng thời, dự án đóng vai trò là trục giao thông trục ngang huyết mạch kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp, giải quyết triệt để nhu cầu vận tải hàng hóa, giao thương của nhân dân khu vực phường Giá Rai và các xã lân cận; tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội cho tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo đúng quy định pháp luật.