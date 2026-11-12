Cà Mau phê duyệt Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học hơn 76 tỷ đồng

Một tiết học tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học đến năm 2025 thuộc Đề án Mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án thuộc nhóm C, lĩnh vực giáo dục, có tổng mức đầu tư hơn 76,4 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị gần 70 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Trang thiết bị được đầu tư chủ yếu là bàn ghế học sinh, giáo viên, máy vi tính để bàn, bảng chống lóa, máy chiếu, tivi , phòng học ngoại ngữ cấp THPT, thiết bị thí nghiệm thực hành ảo …

Dự án được giao cho Sở GD&ĐT tỉnh làm chủ đầu tư. Địa điểm đầu tư tại các trường và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2027.

Đoàn Công tác UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra tình hình cơ sở vật chất trường lớp đầu năm học.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, việc đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho các trường và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc, dạy và học theo Chương trình GDPT 2018. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước phát triển hoàn chỉnh hệ thống giáo dục của tỉnh; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong việc dạy và học theo Chương trình GDPT 2018.

Để dự án triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính trung thực, đầy đủ, chính xác, hợp pháp và thống nhất của toàn bộ hồ sơ, tài liệu, số liệu trình thẩm định, trình quyết định đầu tư; sự phù hợp giữa dự án và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Chịu trách nhiệm xác định đúng nhu cầu, hiện trạng thiết bị, tiêu chuẩn, định mức, danh mục, cấu hình, số lượng, đơn giá, địa điểm lắp đặt và đơn vị thụ hưởng; kiểm tra việc trùng lặp với các chương trình, dự án, nguồn kinh phí khác; bảo đảm thiết bị phù hợp điều kiện sử dụng thực tế và phát huy hiệu quả. Đồng thời chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực, cũng như việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm tư vấn theo quy định.

Khi lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, phải khảo sát, đối chiếu, cập nhật giá, thẩm định giá và sử dụng thông tin giá theo đúng pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả; phòng ngừa thông thầu, thông số hạn chế cạnh tranh, nâng khống giá.