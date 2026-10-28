Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện gió gần 4.000 tỷ đồng

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn và Đất Mới thuộc tỉnh Cà Mau.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Cà Mau, dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng 11,75 ha với quy mô 12 turbine gió, công suất mỗi turbine khoảng 8,5 MW. Dự án sẽ xây dựng hệ thống cáp ngầm 35 kV kết nối các turbine và đường dây 35 kV đấu nối trạm biến áp 220 kV; đồng thời, xây dựng hệ thống đường giao thông đến khu quản lý vận hành, Trạm biến áp 220 kV công suất 125 MVA và tuyến đường dây 220 kV chiều dài khoảng 24 km. Tổng kinh phí đầu tư 3.932 tỷ đồng; thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện thủ tục về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành chức năng có trách nhiệm quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và xử lý vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng cho hay, dự án điện gió được phê duyệt có thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiện Cà Mau đang tập trung phát triển năng lượng tái tạo, trọng tâm là điện gió ngoài khơi và ven bờ, mục tiêu khi hoàn thành đóng góp sản lượng điện vào lưới điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới việc xuất khẩu năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau Tô Minh Đương thông tin, địa phương đang triển khai 34 dự án tổng công suất 2.309 MW, hiện có 18 dự án tổng công suất 1.256 MW đã được cấp chủ trương đầu tư. Từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến sẽ đưa vào vận hành thêm 3 dự án tổng công suất 300MW; đồng thời, tiến hành khởi công, động thổ 11 dự án điện gió tổng công suất 744MW và phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư 22 dự án điện gió tổng công suất 1.393MW.