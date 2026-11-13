Cà Mau phê bình nghiêm khắc nhiều chủ đầu tư giải ngân đầu tư công đạt thấp

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026 của tỉnh Cà Mau (bao gồm vốn năm 2025 chuyển sang) đạt hơn 11.383 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10/2026, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 6.564 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 57,7%.

Dù kết quả này cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (67,5%) và xếp thứ 29/34 địa phương. Đặc biệt, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2025 kéo dài sang năm 2026 còn tồn đọng lớn, trong khi thời hạn giải ngân buộc phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Trong tổng số 82 chủ đầu tư cấp tỉnh và cấp xã ở Cà Mau có dự án triển khai, có đến 56 đơn vị giải ngân trên mức trung bình của tỉnh và 26 chủ đầu tư đạt tỷ lệ dưới mức trung bình.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn tỉnh có 68 công trình, dự án thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ảnh hưởng đến 16.860 hộ dân và 21 tổ chức.

Trong 48 dự án đang triển khai, mới có 21 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng; 20 dự án đang ở khâu đo đạc, kiểm đếm và 7 dự án chậm tiến độ cam kết tại các xã Sông Đốc, Gành Hào, Long Điền, Hồng Dân, Châu Thới và phường Hiệp Thành. Bên cạnh đó, toàn tỉnh vẫn còn 40 dự án cần tiếp tục triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trước thực trạng trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã nghiêm khắc phê bình 26 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình, cùng các địa phương chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh chỉ rõ, ngoài những khó khăn khách quan, nguyên nhân cốt lõi khiến giải ngân đạt thấp là do yếu tố chủ quan: một số đơn vị còn thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, phối hợp thiếu chặt chẽ, xử lý công việc chậm trễ và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm từng khâu để có giải pháp khắc phục ngay, tuyệt đối không để chậm trễ kéo dài.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là tập trung mọi nguồn lực giải ngân dứt điểm vốn ngân sách Trung ương kéo dài, hạn chế thấp nhất tình trạng hủy vốn. Đơn vị nào để xảy ra mất vốn do nguyên nhân chủ quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Song hành đó, các địa phương trong tỉnh được yêu cầu rà soát thứ tự ưu tiên từng dự án, phân định rõ mốc thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng cho từng đơn vị liên quan và làm tốt công tác dân vận…, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 11/2026 ước đạt khoảng 70% (tương đương 8.000 tỷ đồng)…