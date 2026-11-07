Cà Mau phát triển 15 môn thể thao thành tích cao giai đoạn 2026-2030

Ngày 7.11, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, tập trung vào các môn thế mạnh để nâng cao khả năng cạnh tranh tại các giải quốc gia và quốc tế.

Taekwondo là một trong 15 môn thế mạnh của Cà Mau. Ảnh: Hội Taekwondo tỉnh Cà Mau

Việc phát triển thể thao thành tích cao ở Cà Mau nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ; trong đó tập trung các môn có tiềm năng, các môn thi đấu Thế vận hội, Đại hội Thể thao châu Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải trẻ quốc tế, khu vực và trong nước.

Tỉnh sẽ xây dựng hệ thống đội tuyển thể thao thành tích cao đảm bảo chất lượng, số lượng, đủ khả năng tranh chấp huy chương tại các giải quốc gia và quốc tế.

Từng bước thực hiện xã hội hóa đối với các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ… nhằm phát triển bền vững thành tích thể thao của Cà Mau, góp phần mở rộng giao lưu với các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế.

Vovinam ở Cà Mau cũng là môn có tiềm năng phát triển, cạnh tranh thứ hạng cao. Ảnh: Cộng đồng Vovinam Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho hay, đầu tư thể thao thành tích cao tới đây phải có trọng tâm, hiệu quả; từng bước đưa Cà Mau đạt vị trí tốt tại các giải thể thao toàn quốc; đồng thời đóng góp vận động viên, huấn luyện viên vào đội tuyển và tuyển trẻ Quốc gia, thi đấu tại các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Cà Mau xây dựng hệ thống tuyển chọn, đào tạo vận động viên một cách khoa học, bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, y học trong thể thao. Qua đó, thu hẹp khoảng cách trình độ thể thao với các tỉnh, thành trong nước và khu vực.

Hướng tới phát triển lực lượng vận động viên tài năng, có trình độ cao, đủ khả năng tranh chấp huy chương các giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải Đông Nam Á, châu Á, SEA Games…

Cầu lông ở Cà Mau cũng là môn có tiềm năng phát triển, tham gia thi đấu thành tích cao. Ảnh: Hồng Nhung

Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung đầu tư 15 môn thể thao thành tích cao; trong đó có 8 môn mũi nhọn là Canoeing, cử tạ, Rowing, điền kinh, bi sắt, Taekwondo, vật, Judo; cùng 7 môn trọng điểm là Boxing, Kickboxing, thể hình, Kurash, Jujitsu, Vovinam, cầu lông.

Phấn đấu có 2-3 môn nằm trong top 7 toàn quốc; có từ 5-7 vận động viên đạt huy chương tại các giải quốc tế; có 40 - 60 kiện tướng quốc gia; đạt từ 2 - 4 huy chương tại SEA Games năm 2027.

Giai đoạn 2031-2045, tiếp tục kế thừa các môn thể thao mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh; đồng thời đầu tư bổ sung từ 3-5 môn có tiềm năng phát triển như võ cổ truyền, bơi, đua thuyền truyền thống, bóng bàn, Pickleball…

Đến năm 2045 lộ trình phát triển một số môn trọng điểm như: cử tạ, điền kinh, đua thuyền… mang tầm khu vực châu Á; có từ 3 - 4 đội tuyển nằm trong top 5 toàn quốc, có từ 2 - 3 vận động viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á và phấn đấu có vận động viên tham dự Olympic.

Bi sắt là một trong 15 môn thế mạnh của Cà Mau. Ảnh: Kiều Ngân

Theo ông Ngô Vũ Thăng, tới đây Cà Mau sẽ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, thu hút chuyên gia giỏi; đồng thời thực hiện chế độ dinh dưỡng, khen thưởng, đãi ngộ và xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho vận động viên sau khi kết thúc thi đấu.

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động đào tạo vận động viên.

Phong trào tập luyện bộ môn Taekwondo ở Cà Mau ngày càng phát triển. Ảnh: Hội Taekwondo tỉnh Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở VHTTDL phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động hằng năm, giai đoạn, định kỳ và báo cáo về UBND tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển thể thao thành tích cao...