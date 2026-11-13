Cà Mau: Phát huy tiềm năng, thế mạnh tại Khu du lịch quốc gia Nhà Mát-Bạc Liêu

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau (bên phải, hàng đầu) cùng đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực Quán Âm Phật Đài tại phường Hiệp Thành. (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, tại vùng ven biển phường Hiệp Thành (trước đây thuộc địa phận thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc tỉnh Cà Mau) từ mấy chục năm nay có Tôn Tượng Phật Bà Nam Hải (người dân còn gọi là Mẹ Nam Hải). Tôn Tượng Phật Bà Nam Hải cao vút uy nghiêm đứng trên đài sen giữa không gian lồng lộng gió biển, hướng ra Biển Đông để che chở, phù hộ cho bà con ngư dân và du khách thập phương. Đây là một trong những tâm điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng và linh thiêng bậc nhất của vùng đất Bạc Liêu (Cà Mau).

Theo đó, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, do đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án xây dựng khu Quán Âm Phật Đài và công tác lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Nhà Mát-Bạc Liêu tại phường Hiệp Thành.

Tôn Tượng Quán Âm Phật Bà (người dân còn gọi Mẹ Nam Hải), là điểm du lịch văn hóa, tâm linh rất nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách thập phương đến hành hương, chiêm bái mỗi năm. (Ảnh: CTV)

Đoàn đã đi khảo sát thực địa khu vực Quán Âm Phật Đài; kiểm tra khu đất dự kiến xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối tại phường Hiệp Thành.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau khảo sát khu du lịch ven biển phường Nhà Mát. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh tiềm năng, thế mạnh, kết quả đã đạt được, thực tế phải thẳng thắn nhìn nhận rõ, về hạ tầng, dịch vụ du lịch tại khu vực này chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách…

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng khu Quán Âm Phật Đài, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 200 tỷ đồng, do Ban Trị sự Quán Âm Phật Đài làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đạt khoảng 15% khối lượng, chủ yếu hoàn thành hệ thống cọc và nền.

Dự án xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối có quy mô 7,78ha; đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự kiến được phê duyệt trong tháng 11/2026.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau xem bản quy hoạch Khu du lịch quốc gia Nhà Mát-Bạc Liêu. (Ảnh: CTV).

Tại buổi đi kiểm tra và làm việc trực tiếp tại cơ sở này, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương xem đồ án quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối ở vùng ven biển này.

Theo đó, quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Nhà Mát-Bạc Liêu dự kiến có quy mô khoảng 1.500ha, thuộc địa bàn 4 xã, phường: Hiệp Thành, Bạc Liêu, Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Hậu. Kinh phí lập quy hoạch khái toán khoảng 5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Hiện các sở, ngành đang tham mưu về chủ trương, trình tự, thủ tục và điều kiện triển khai…

Khu vực phường Hiệp Thành có nhiều điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau, được nhiều lãnh đạo Trung ương, tỉnh quan tâm, đến thăm và "cố vấn" giúp Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng đất này. (Ảnh: CTV)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hiệp Thành kiến nghị, tỉnh sớm chỉ đạo các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, mở rộng không gian kết nối các địa bàn lân cận để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn. Đồng thời, sớm triển khai đấu giá khu đất khoảng 15ha để thu hút đầu tư cơ sở lưu trú, trong đó có đề xuất xây dựng khách sạn 21 tầng; thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, nêu rõ: Khu vực Nhà Mát, đặc biệt là Quán Âm Phật Đài, từ lâu đã rất nổi tiếng trong cả nước, nơi đây có tiềm năng lớn về du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái. Vì vậy, cần quy hoạch tổng thể, đầu tư đồng bộ, khai thác hiệu quả các lợi thế hiện có, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng để thu hút và giữ chân du khách.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy đề nghị Ban Trị sự tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tại Quán Âm Phật Đài, hướng đến xây dựng nơi đây thành điểm du lịch tâm linh quy mô, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện Phật giáo lớn. Trong quá trình thi công, cần chú trọng phân luồng giao thông, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh và duy trì hoạt động tham quan, chiêm bái, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Phường Hiệp Thành, nơi có dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; phấn đấu hoàn thành công tác quy hoạch và trình phê duyệt chủ trương đầu tư ngay trong năm 2026 đối với các hạng mục công trình công cộng, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và khu trưng bày nghề muối trong khu vực 77ha.

“Trong quá trình thực hiện, những vướng mắc, nhất là về đất đai, mặt bằng cần được rà soát, xử lý theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung, nhằm sớm phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch tại khu vực này, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển nhanh, vững chắc của tỉnh Cà Mau trong thời kỳ phát triển mới…”, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy nêu rõ.