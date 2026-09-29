Cà Mau: Phát huy sức dân trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

Người dân đồng thuận mở đường

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hạ tầng giao thông nông thôn đối với việc giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã chủ động đồng hành cùng chính quyền triển khai các tuyến đường mới, mở rộng các tuyến đường cũ.

Những tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư bê tông hóa, khang trang, giúp cho việc đi lại giao thương hàng hóa của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau được dễ dàng.

Tại ấp Tà Óc (xã Hồng Dân), ông Nguyễn Văn Đăng chia sẻ: "Những tuyến lộ bê tông xây dựng trước đây phần lớn nhỏ, hẹp, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, việc đầu tư mở rộng đường bê tông hóa lên 3,5m người dân rất phấn khởi, giúp cho giao thương, đi lại rất thuận tiện, điện nước cũng phát triển theo. Do đó, khi địa phương triển khai làm đường người dân rất đồng tình ủng hộ, chung sức xây dựng".

Ông Nguyễn Hoàng Quy, Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Hưng, xã Châu Thới cho biết, Chi bộ và Ban Nhân dân ấp luôn chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của hạ tầng giao thông đối với việc nâng cao đời sống, kinh tế, từ đó tự nguyện tham gia thực hiện.

Tinh thần đồng thuận hưởng ứng chủ trương phát triển hạ tầng giao thông nông thôn còn lan tỏa rộng khắp. Nhiều dự án vừa khởi công đã nhanh chóng có mặt bằng sạch nhờ sự chủ động bàn giao đất đai, hoa màu từ phía người dân.

Điển hình như tại xã Ninh Thạnh Lợi, địa phương vừa triển khai 3 tuyến đường trọng điểm gồm: kênh Tà Hong, bờ Đông kênh Xã Sang và kênh 9000 với tổng chiều dài hơn 5km, kinh phí đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng.

Tuyến đường về trung tâm xã Ninh Thạnh Lợi (tỉnh Cà Mau) đã được bê tông hóa, xe ô tô đi lại thuận lợi.

Ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi nhấn mạnh, xây dựng giao thông nông thôn không thể dựa hoàn toàn vào ngân sách, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng từ cộng đồng. Việc vận động dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ là yếu tố then chốt giúp dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2030, xã Ninh Thạnh Lợi sẽ đầu tư 41 tuyến đường nội bộ, với tổng chiều dài khoảng 171km, tạo giao thông thông thoáng, an toàn.

Song song với việc làm mới, công tác nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hiện hữu cũng được tỉnh Cà Mau triển khai linh hoạt.

Ưu tiên đầu tư có trọng tâm, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu

Để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực rà soát thực trạng hạ tầng từng khu dân cư, nhằm sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý.

Phương án được áp dụng thống nhất là tuyến nào đã hoàn thiện nền đường sẽ tập trung nguồn lực cứng hóa trước; những tuyến chưa đạt chuẩn tiếp tục hoàn thiện nền và xây dựng cầu, cống bổ trợ để làm tiền đề triển khai cho các giai đoạn tiếp theo.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã cũ, có dấu hiệu xuống cấp cần được đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Ông Lê Tấn Công, Phó chủ tịch UBND xã khẳng định, việc phân loại nhu cầu giúp địa phương tập trung nguồn lực cho các dự án đủ điều kiện, vừa bảo đảm tiến độ thi công, vừa phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh Cà Mau dự kiến cứng hóa khoảng 1.251 tuyến đường (tổng chiều dài 2.160km); hoàn thiện nền khoảng 815 tuyến (dài 1.437km); đồng thời xây mới và sửa chữa 738 cầu giao thông nông thôn cùng 8.064 cống các loại.

Cụ thể hóa Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy Cà Mau, mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là hoàn thành khoảng 4.089 tuyến đường với tổng chiều dài 8.470km, nhu cầu vốn đầu tư ước tính 14.048 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, 100% khóm, ấp có đường bê tông kết nối thông suốt.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc, đắp nền đất đen và tự lắp đặt hệ thống cống vuông tôm, cống ngang đường phục vụ sản xuất. Xây dựng tỷ lệ đóng góp đối ứng (nếu có) linh hoạt (0%, 10%, 20%, 30%) phù hợp với sức dân, không cào bằng, không ép buộc.

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch để Nhân dân thực hiện quyền "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, để hoàn thành mục tiêu quy mô này, cùng với nguồn vốn ngân sách Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của người dân từ việc hiến đất đến đóng góp nguồn lực tại từng tuyến đường, tiếp tục là động lực giúp tỉnh Cà Mau hoàn thiện diện mạo hạ tầng giao thông nông thôn mới. Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như tính toán kỹ đỉnh lũ và triều cường lịch sử tại từng địa bàn để xác định cao độ nền đường, đảm bảo chống tràn lâu dài.