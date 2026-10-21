Cà Mau: Phát hiện 172,5 kg cà phê có dấu hiệu hàng giả

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại hộ kinh doanh ở Cà Mau. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, thực hiện Kế hoạch số 306/KH-CAT-SCT ngày 9/7/2026 của Công an tỉnh Cà Mau và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã phát hiện một hộ kinh doanh cà phê có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, ngày 21/8/2026, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh B trên địa bàn phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Qua kiểm tra và xác minh, đoàn phát hiện cà phê đóng gói tại hộ kinh doanh có dấu hiệu không phù hợp với thông tin chất lượng công bố trên nhãn hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lấy mẫu gửi kiểm nghiệm để xác định chất lượng sản phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp lực lượng Công an kiểm tra, lấy mẫu cà phê đóng gói tại hộ kinh doanh ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu cà phê được lấy không đạt chỉ tiêu chất lượng so với nội dung công bố trên nhãn. Tổng số hàng hóa vi phạm được xác định là 172,5 kg cà phê đóng gói, có tổng trị giá 17,25 triệu đồng.

Căn cứ tính chất, mức độ vụ việc, kết quả kiểm nghiệm cùng các tài liệu và tình tiết đã xác minh bước đầu, Đội Quản lý thị trường số 1 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định pháp luật đối với Hộ kinh doanh B và các tổ chức, cá nhân có liên quan./.