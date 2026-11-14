Cà Mau phát động trồng rừng vì hệ sinh thái xanh U Minh Hạ

Nghi thức gắn biển hoạt động trồng rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dự án trồng rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ do Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm đầu mối, phối hợp triển khai cùng Vườn quốc gia U Minh Hạ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ lâm nghiệp Cà Mau.

Dự án có tổng quy mô 30ha rừng tràm, tương ứng khoảng 600.000 cây tràm giống, được phân kỳ thực hiện qua hai giai đoạn dọc theo tuyến đường công vụ của PV GAS, sát hành lang tuyến ống dẫn khí PM3-Cà Mau.

Hoạt động trồng rừng tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đến thời điểm tổ chức buổi lễ, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành việc xuống giống trên diện tích 10 ha với 200.000 cây tràm. Trên cơ sở kết quả bước đầu này, các đơn vị thực hiện giai đoạn 2 quyết tâm phủ xanh 20 ha diện tích còn lại với khoảng 400.000 cây tràm.

Đại diện PV GAS trao tặng hoa cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (thứ 2 từ trái qua) tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại lễ phát động, ông Lê Hoài Bắc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS, thay mặt các đơn vị thực hiện công trình cam kết sẽ đồng hành lâu dài, toàn bộ 30ha rừng sau khi trồng sẽ tiếp tục được các bên phối hợp theo dõi, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030.

Các đơn vị thực hiện công trình cam kết sẽ đồng hành lâu dài, toàn bộ 30ha rừng sau khi trồng sẽ tiếp tục được các bên phối hợp theo dõi, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, việc PV GAS triển khai dự án ngay tại khu vực gắn liền với công tác quản lý, vận hành công trình khí nhiều năm qua đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với nhiệm vụ gìn giữ môi trường sinh thái bản địa, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương…