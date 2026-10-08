Cà Mau phát động 'Ngày hội toàn dân học tập số'

Dự lễ phát động có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, dự lễ có bà Đinh Thị Linh Hương, Phó cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu dự Lễ phát động “Ngày hội toàn dân học tập số”.

Trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua, tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành Nền tảng “Bình dân học vụ số”. Đến nay, nền tảng có hơn 37.000 tài khoản đăng ký, gần 490.000 lượt học tập, tương tác và xem bài giảng; hơn 80.000 lượt học viên hoàn thành các khoá học; 48 khoá học với 109 video bài giảng được xây dựng, tập trung vào những kỹ năng thiết thực như dịch vụ công trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, an toàn thông tin và kỹ năng số cho Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công nghệ được đưa vào cuộc sống; người dân biết sử dụng, cán bộ biết khai thác, doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng và dữ liệu được sử dụng hiệu quả để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi lễ phát động.

Với chủ đề “Chuyển đổi số Cà Mau: Từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất - phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị việc học tập số phải gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cần chủ động trang bị ít nhất một kỹ năng số thiết thực; phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, nhất là trong hướng dẫn người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và các hộ kinh doanh.

Cùng với đó, việc học tập số cần gắn với các nhiệm vụ đang triển khai tại địa phương; hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghệ số và các tổ chức xã hội tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện Bộ KH&CN thực hiện nghi thức khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau”.

Dịp này, tỉnh Cà Mau khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau”. Đây là đầu mối để doanh nghiệp tra cứu chính sách, kết nối chuyên gia, tiếp cận các giải pháp công nghệ và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trong quá trình chuyển đổi số. Trong đó, Viettel Cà Mau đồng hành xây dựng và vận hành Cổng với nguồn lực gần 1 tỷ đồng mỗi năm.

Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện Bộ KH&CN,

lãnh đạo đơn vị, sở, ngành chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động.