Cà Mau phát động đợt thi đua cao điểm về đích các dự án trọng điểm

Chiều tối 17/10, tại xã Đất Mũi, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm về đích các dự án giao thông trọng điểm do Binh đoàn 12 thi công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho lực lượng thi công dự án.

Lễ phát động thi đua về đích tại các dự án: Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai; cao tốc Cà Mau - Cái Nước; cao tốc Cái Nước - Đất Mũi. Thời gian thi đua cao điểm từ 17/10 - 31/12/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, đối với ba dự án quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Binh đoàn trong năm 2026.

Do đó, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần đoàn kết cao độ, sự phối hợp, đồng hành từ chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế đến các đơn vị thi công với tinh thần "quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết thắng".

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 yêu cầu đơn vị thi công quyết liệt, liên tục, tăng ca, kíp kể cả thi công xuyên ngày lễ, ngày nghỉ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc đề nghị các Ban Điều hành dự án chịu trách nhiệm trước Thường vụ Đảng ủy, trước Tư lệnh và Phó Tư lệnh phụ trách dự án về tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả các dự án. Cán bộ, kỹ sư, người lao động các ban điều hành và đơn vị phải tranh thủ triệt để những ngày có điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức điều hành thi công quyết liệt, liên tục, tăng ca, tăng kíp, 100% quân số thi công xuyên ngày lễ, ngày nghỉ.

Đồng thời, các Ban Điều hành căn cứ vào khối lượng, giá trị chỉ tiêu đợt thi đua được giao tại các dự án, đầu tư tăng năng lực trang thiết bị, nhân lực để tăng tiến độ thi công.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cho biết, các dự án giao thông trọng điểm mà Binh đoàn 12, bao gồm: Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, đều là những công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cam kết, tỉnh luôn đồng hành với chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, thời gian qua công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tỉnh Cà Mau xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên. Đồng thời, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng.

"Tỉnh luôn đồng hành với chủ đầu tư, đơn vị thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhằm đưa dự án hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra", ông Bi nói.

Theo thượng tá Dương Đình Tuấn, Giám đốc Ban Trường Sơn 10 (Binh đoàn 12), Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai là một dự án có tính chiến lược, mang tầm vóc khu vực và ý nghĩa chính trị sâu sắc, dự án được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm ủng hộ.

Do vậy, Ban Trường Sơn 10 luôn quán triệt tinh thần trong toàn thể lực lượng đơn vị, tiến hành thi công xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Hiện trường thi công cao tốc Cái Nước - Đất Mũi qua địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Thượng tá Dương Đình Tuấn cho biết, dự án được triển khai trong tâm thế vừa thiết kế, vừa thi công, quá trình thi công đơn vị đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Đơn vị luôn quán triệt tinh thần thi đua về đích tại dự án. Đồng thời, Ban Giám đốc luôn quan tâm, khích lệ tinh thần người lao động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm do Binh đoàn 12 thi công tại tỉnh, gồm: Dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước; Dự án tuyến cao tốc Cái Nước - Đất Mũi và Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, đến nay tiến độ các dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra.