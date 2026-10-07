Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 sẽ số hóa 100% dữ liệu dân số

Ngày 7.10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030”, nhằm hướng đến hiện đại hóa, đồng bộ dữ liệu dân số.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 có 90% cộng tác viên dân số thực hiện cập nhật thông tin số liệu trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh

Theo đó, Cà Mau sẽ từng bước hiện đại hóa, đồng bộ hệ thống thông tin; nâng cao chất lượng thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu dân số. Việc thực hiện cần bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước về dân số; đồng thời xây dựng các chiến lược, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, chú trọng nâng cao chất lượng dữ liệu dân số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu và bảo mật thông tin đúng quy định của pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, đến năm 2030, phấn đấu 100% thông tin số liệu trực tuyến về dân số được cập nhật, số hóa ở xã, phường; 90% cộng tác viên dân số thực hiện cập nhật thông tin số liệu trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh.

Đồng thời, 100% kho dữ liệu chuyên ngành dân số các cấp được hiện đại hóa, hình thành hệ thống lưu trữ, kết nối thông tin số liệu dân số trong toàn tỉnh và liên thông dữ liệu của Trung ương.

100% xã, phường xử lý, khai thác trên môi trường mạng các chỉ tiêu dân số và phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về dân số. 100% ngành, lĩnh vực, địa phương sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số trong thực hiện chiến lược, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng thu thập, cập nhật số liệu; hiện đại hóa kho dữ liệu chuyên ngành dân số. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị, cập nhật các ứng dụng, phần mềm khai thác dữ liệu, dự báo dân số.

Song song đó, triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương; hình thành cổng dữ liệu dân số. Tăng cường quản lý, giám sát an toàn thông tin và bảo mật cơ sở dữ liệu.

Cà Mau sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp các ứng dụng, phần mềm quản lý dữ liệu dân số với các hệ thống thông tin của ngành y tế và các ngành có liên quan. Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong khai thác, chia sẻ dữ liệu dân số.

UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở Y tế là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Các chị em hội viên Hội LHPN các xã, phường ở Cà Mau là những người tích cực tham gia công tác dân số trên địa bàn

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch thực hiện truyền thông dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Tập trung nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhanh, bền vững…