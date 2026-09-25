Cà Mau phấn đấu 100% xã, phường có mạng lưới cấp cứu ngoại viện

Ngày 25/9, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau phấn đấu 100% xã, phường trên địa bàn triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Cụ thể, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ xã, phường trên địa bàn sẽ triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu cấp cứu của người dân. Đồng thời, 100% đơn vị y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến xã tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện và có ít nhất 75% nhân viên y tế tại các Trạm y tế xã, phường được đào tạo hoặc tập huấn về cấp cứu ngoại viện, cấp cứu ban đầu…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục đích của kế hoạch là nhằm từng bước xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm sự liên thông giữa hoạt động cấp cứu ngoại viện với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các lực lượng tham gia xử lý tình huống khẩn cấp; nâng cao năng lực tiếp nhận thông tin, điều phối, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển và bàn giao người bệnh.

Ngoài ra, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân, bảo đảm người bệnh, người bị nạn được tiếp cận, sơ cứu, cấp cứu và vận chuyển kịp thời, an toàn, hiệu quả; góp phần giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế thương tật và các biến chứng do chậm được tiếp cận dịch vụ cấp cứu, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, khu vực có điều kiện giao thông khó khăn và những nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, thiên tai.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y tế với Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các sở, ban, ngành, địa phương cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan trong xử lý các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau còn hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho đội ngũ nhân viên y tế và các lực lượng tham gia cấp cứu…

Đặc biệt là từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động cấp cứu ngoại viện, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, điều phối, quản lý, giám sát hoạt động cấp cứu, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin theo lộ trình và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.