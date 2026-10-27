Cà Mau nỗ lực cùng khắc phục 'thẻ vàng' IUU
Nằm ở vị trí chiến lược khu vực bờ biển phía Nam, cửa biển Gành Hào (tỉnh Cà Mau) là nơi có mật độ tàu cá ra vào và hoạt động nhộn nhịp của khu vực. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ca-mau-no-luc-cung-khac-phuc-the-vang-iuu/7477.html