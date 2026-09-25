Cà Mau nhiều tuyến đường ngập sâu, học sinh tạm nghỉ học

Đặc biệt tại xã Khánh Bình mực nước dâng cao làm hệ thống giao thông, trường học ngập sâu trong nước. Đảng ủy, UBND xã Khánh Bình phải cho các em học sinh từ cấp mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học trong ngày 25/9 để đảm bảo an toàn.

Ngập úng gây ảnh hưởng việc học tập gần 4.000 học sinh tại xã Khánh Bình. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đặng Chí Nguyễn cho hay, do mưa lớn cộng triều cường dâng nên xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ nhiều nơi. Hiện tại các tuyến lộ giao thông trên địa bàn xã ngập sâu từ 30-40cm, có nơi gần 80cm gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, di chuyển, tìm ẩn nhiều nguy hiểm khi học sinh đi học. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã đã xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau và được thống nhất cho toàn bộ học sinh từ cấp mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học ngày 25/9/2026.

Ông Đặng Chí Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, hiện toàn xã có 7 điểm trường đều bị ngập, làm ảnh hưởng khoảng 4.000 học sinh từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở nên việc cho các em nghỉ học tạm thời là giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo ngành chức năng tăng công suất hoạt động của các trạm bơm trên địa bàn nhằm đảm bảo tiêu thoát nước trong thời gian nhanh nhất.

Phụ huynh đón học sinh về khi trường bị ngập. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo ông Đặng Chí Nguyễn, xã là vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp nên hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp đều có đê bao, cống và trạm bơm nhằm để chủ động ngăn mặn, trữ ngọt để tưới tiêu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, mưa lớn những ngày qua kết hợp triều cường dâng nên việc tiêu thoát nước còn gặp nhiều khó gây ngập cục bộ. Về lâu về dài, xã tập trung nâng cấp cao trình các tuyến lộ giao thông nông thôn, đồng thời kiến nghị đầu tư thêm các trạm bơm nhằm tiêu thoát nước nhanh chóng tránh tình trạng ngập úng cục bộ như hiện nay.

Chị Nguyễn Thị Phụng xã Khánh Bình chia sẻ, người dân đều ủng hộ việc tạm thời cho các em học sinh nghỉ học vì đảm bảo an toàn. Người dân địa phương mong chính quyền tăng tối đa công suất các trạm bơm nhằm tiêu thoát nước nhanh nhất vừa đảm bảo sinh hoạt, an toàn cho người dân khi di chuyển và học sinh đi học trở lại.

“Nước ngập sâu làm khó khăn cho đi lại, nhiều đoạn lộ giao thông nông thôn nước ngập lên tới gần yên xe gắn máy, thực sự không dám mạo hiểm đưa con em đi học vì sợ trượt ngã gây nguy hiểm cho mình và cháu” - chị Nguyễn Thị Phụng bày tỏ.

Sân trường Tiểu học Khánh Bình 2 bị ngập úng. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, số liệu quan trắc đo được từ sáng ngày 23 - 24/9 tổng lượng mưa trung bình từ 100 mm đến 188.3 mm. Mưa liên tục đã khiến nhiều tuyến đường nội trung tâm tỉnh, nhiều địa phương vùng trũng đã ngập úng cục bộ ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, giao thông của người dân.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau thông tin thêm, dự báo lượng mưa trong tỉnh sẽ giảm từ ngày 25/9. Tuy nhiên sẽ đối xuất hiện đợt triều cường mạnh (triều Rằm tháng 8 Âm lịch) bắt đầu từ ngày 27/9 đến 3/10/2026 với biên độ triều từ 3,0 - 3,6m nguy cơ rủi ro thiên tai do ngập lụt tại nhiều khu vực ở cấp độ 2. Do đó, các địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần có giải pháp ứng phó trước nguy cơ gây ngập úng diện rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao và sạt lở tại các khu vực ven sông, bờ biển.